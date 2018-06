Sandra Annen-Lamard proche d'un doublé au Tour du Pays de Vaud

On n'arrête plus Sandra Annen-Lamard. Déjà lauréate des étapes de Nyon et de Moudon, la coureuse d'Ecublens a récidivé à Champvent. Qui plus est, avec panache, puisqu'elle a creusé une avance de plus de 1'30'' sur Odile Rufener, 2e mercredi soir.

Au classement général, Sandra Annen-Lamard compte 5'59'' d'avance sur Aurélie Moinat. Autant dire qu'elle devrait, sauf incident, enlever le général, mercredi prochain, à Apples.

Mais la championne n'est pas du genre à gérer son avance. «Je vais essayer de remporter la 4e étape», promet-elle. Elle tentera même de réaliser le doublé, puisqu'elle est également leader du classement du duo féminin avec sa fille Ilona (10' d'avance sur le tandem composé de Mélanie Lometti et Mara Sartori). «C'est une fierté de partager ces instants avec ma fille, raconte la championne. Elle a 13 ans et elle ne court sur cette distance (Ndlr: 8-9 km) que depuis ce printemps. C'est très motivant de vivre ces moments en famille.» Rappelons que David Lamard, le mari de Sandra, est lui aussi un habitué du TPV.

Mercredi, à Apples, le triomphe est annoncé pour les Lamard. De même que pour Jeff Gosselin. Vainqueur de l'étape de Champvent, le Renanais compte désormais 2'17 d'avance sur son dauphin, Michael Crone, de Lausanne. (24 heures)