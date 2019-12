Si Ronaldo est allé si haut, c’est grâce à ses abdos

Cristiano Ronaldo a mis tout le monde d’accord. «Réussir un saut pareil après 45 minutes dans les jambes, c’est remarquable», commente le multiple champion de Suisse de saut en hauteur, Loïc Gasch. Mercredi soir, face à la Sampdoria, le Portugais de la Juventus a réussi un but extraordinaire, lors de la 17e journée de Serie A. Une réussite qui a donné la victoire aux siens (1-2).

L’attaquant de 34 ans a placé une tête à 2,56 m du sol, soit 12 cm au-dessus de la barre transversale, envoyant le ballon dans la lucarne opposée. À cet instant, il ne se trouvait même pas à son apogée, lorsqu’il a frappé. Son bassin était si haut qu’il s’est retrouvé au-dessus de la tête du défenseur Nicola Murru! Même Claudio Ranieri, entraîneur de la Samp, s’est montré admiratif. «On ne voit cela qu’en NBA, il est resté en l’air une heure et demie», a affirmé l’ex-mentor de la Juve dans «La Gazzetta dello Sport». Exagérer n’est pas mentir. Ronaldo a littéralement plané. Un peu à la Michael Jordan des grandes années. Le principal intéressé s’en est d’ailleurs amusé en twittant plusieurs photos avec le commentaire: «CR7 Air Jordan».

Cristiano Ronaldo n’en est pas à son coup d’essai. En février 2013, il réussissait une élévation encore plus impressionnante à 2,93 m (Real – Manchester United, 1-1). En 2014, il plaçait une tête gagnante à 2,44 m (Real – Osasuna, 2-0), en 2016 une autre à 2,42 m (Portugal – Pays de Galles) et encore une en mai de cette année à 2,47 m (Juve – Torino). Que ce soit en championnat ou avec la sélection portugaise, «CR7» a inscrit en carrière 128 buts de la tête sur ses 712 réussites. Soit un ratio de 18%.

Mercredi, sa détente (avec élan) a été mesurée à 69 cm. «Je suis très, très impressionné, admet Georges-André Carrel, ex-directeur du service des sports de l’UNIL et de l’EPFL et grand monsieur du volley suisse. Il faut être fort pour avoir la capacité de transformer une vitesse horizontale en vitesse verticale. Se retrouver en équilibre spatial dans une telle position nécessite une force dans les abdominaux, dans les dorsaux et dans la nuque. Dans les année 70, lorsque les footballeurs retiraient leur maillot, on constatait qu’ils n’étaient pas baraqués. Ils étaient musclés des jambes, mais pas du torse. Aujourd’hui, leur musculation générale est impressionnante. Ce sont de très grands athlètes.»

Au volley, la détente de certains athlètes est encore plus folle. Le Cubain Leonel Marshall (1,96 m) a ainsi déjà touché la balle à 3,83 m. Avec une détente de 1,27 m. «Il est toutefois délicat de comparer un saut sur deux pieds comme au volley avec un saut sur un pied, comme c’est le cas en foot, tempère Georges-André Carrel. Surtout que le bond ne fait pas tout. Encore faut-il frapper haut, fort et viser au bon endroit, ce qui nécessite une bonne connaissance du terrain et de la stratégie adverse.»

3000 abdos par jour

Un spécialiste à la hauteur comme Loïc Gasch (record personnel à 2,26 m) a une détente sèche (sans élan) de 86 cm. «Pour réussir une bonne élévation, cela commence par une impulsion du bas du corps (mollet, cuisses et fessiers) et des bras et ensuite il faut être solide avec les abdominaux», détaille le Sainte-Crix de 25 ans. Et c’est justement dans ce domaine que Cristiano Ronaldo est le plus costaud. Chaque jour, il réalise 3000 exercices abdominaux.

En plus d’être doué, le Portugais est un gros bosseur. Ex-défenseur du Bayern et de la Juve, Mehdi Benatia a rapporté une anecdote à ce sujet, lors de l’émission «Vestiaire» sur RMC Sport. «J’ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances quotidiennes. Il avait son programme personnel de 25minutes. Il faisait beaucoup de travail sur l’explosivité avec un élastique et des poids pour travailler les premiers appuis, le démarrage. Lors d’un voyage à Bergame, on était sur le banc parce qu’on jouait trois jours après et que le coach avait fait tourner l’effectif. Dans le bus du retour, Ronaldo m’écrit: Qu’est-ce que tu fais, maintenant? Je réponds: Ben, il est 23 heures, je vais chez moi, pourquoi? Et là, il me dit: Tu ne veux pas faire une petite séance en salle? Je n’ai pas transpiré. Je lui dis que ce n’est pas possible, que je voulais juste rester chez moi et me mettre devant la tété. En arrivant, il a enfilé son short, ses baskets. Il a mis sa musique et il est parti à la salle de sport. J’ai pensé qu’il n’était pas normal.»

Il s’agit du prix à payer pour réussir des buts d’anthologie.