Simone Troxler courra les 20 km pour son ami disparu

Simone Troxler (22 ans) avait défrayé la chronique en octobre dernier en terminant 2e du Lausanne Marathon. L’étudiante en 3e année de médecine participera dimanche à l’épreuve reine des 20 km de Lausanne. Une course riche en émotions pour l’athlète de Chardonne.

Simone Troxler, quelle est votre histoire avec les 20 km?

Il s’agit de la toute première course à laquelle j’ai participé. C’était il y a trois ans. Une amie m’a inscrite, alors que je n’avais jamais couru de ma vie. Je faisais de la gym à l’époque. J’ai dit: «OK, pourquoi pas.» C’est en septembre, après cette première expérience, que j’ai véritablement commencé à courir. Je cherchais un équilibre avec mes études.

Cette course sera donc très symbolique…

Oui, d’autant plus qu’il y a deux ans, j’y ai participé avec un ami qui m’a fait persévérer dans ce sport. On a couru côte à côte. C’était son épreuve. Il habitait tout près de l’arrivée. Il a encore participé l’an dernier. Il s’appelait Noé et il est décédé le jour suivant, dans un accident de montagne. J’aimerais lui dédier cette course.

Maintenant que vous êtes reconnue dans le milieu, ressentez-vous la pression?

Quand je m’entraîne, j’ai juste envie de courir et de me sentir libre. Mais dès qu’on attend quelque chose de moi, j’ai tendance à me crisper, car je veux trop bien faire. C’est ce qui s’est passé à Kerzers, où j’ai pleuré au départ. Mon coach m’avait un peu trop boostée. Je suis partie, mais pendant la course, je me demandais pourquoi je courais. Je n’avais pas de plaisir. Mes jambes étaient lourdes et j’avais des courbatures partout. Je n’avais juste pas envie. Après la course, je suis allée dormir trois heures. Le lendemain, je me suis envoyé 30 km au bord du lac, rien que pour moi. Et cette fois, c’était génial.

Quels objectifs vous fixez-vous?

Comme je vais enchaîner avec des examens pendant un mois, la période des 20 km n’est jamais optimale. Par la suite, j’aimerais aller aux championnats d’Europe de course de montagne à Zermatt, en juillet. La qualification se jouera le 16 juin à Neirivue-Moléson. À plus long terme, difficile à dire. Me consacrer exclusivement à la course à pied est séduisant. Je pourrais éventuellement faire une pause dans mes études, à un moment ou à un autre, pour tenter l’aventure olympique, dans cinq ans. Et peut-être aussi participer aux Mondiaux de course de montagne. (24 heures)