25 Romands se rendront aux JOJ 2020

La liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux olympiques de la Jeunesse a été dévoilée par Swiss Olympic. Jamais la délégation à la croix blanche n’avait été aussi nombreuse.

112 adolescents (56 filles et 56 garçons) âgés de 14 à 18 ans ont répondu aux critères et représenteront la Suisse à Lausanne, du 9 au 22 janvier 2020. C’est 64 de plus qu’aux derniers Jeux de Lillehammer (2016) et 86 de plus que lors de la première édition qui s’était déroulée à Innsbruck, en 2012.

Ces sélectionnés proviennent de 21 cantons et sont issus de 15 disciplines. Parmi eux figurent 25 Romands, dont la benjamine de la délégation, la hockeyeuse valaisanne Alizée Aymon (14 ans). En tout, 1880 athlètes sont attendus en Suisse et en France voisine, lors de cet événement.

Les Romands sélectionnés: Alizée Aymon (hockey/Icogne VS), Alessio Beglieri (hockey/Bienne BE), Margaux Favre (hockey/ Le Pâquier FR), Robin Leibzig (hockey/Perly GE), Leni Michellod (hockey/Martigny VS), Timour Namalgue (hockey/Bienne BE), Jade Surdez (hockey/Le Noirmont JU), Loris Uberti (hockey/Martigny VS), Noah Bodenstein (patinage artistique/La Conversion-sur-Lutry VD), Anaïs Coraducci (patinage artistique/Cheyres FR), Antonin Savary (ski de fond/Avry-devant-Pont FR), Thibault Métraux (short track/ Leysin VD), Alexia Turunen (short track/ Savièse VS), Delphine Darbellay (ski alpin/La Fouly VS), Luc Roduit (ski alpin/Versegères VS), Fantin Ciompi (ski freestyle/Ollon VD), Thomas Kolly (ski freestyle/Hauteville FR), Aurélie Sainz (ski freestyle/Saclentz VS), Elsa Sjöstedt (ski freesytle/Verbier VS), Robin Tissières (ski freestyle/Cortaillod NE), Robin et Thomas Bussard (ski-alpinisme/Albeuve FR), Thibe Deseyn (ski-alpinisme/Leysin VD), Caroline Ulrich (ski-alpinisme/La Tour-de-Peilz VD), Eliot Golay (snowboard/Le Sentier VD).