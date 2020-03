SportCity met la jeunesse en lumière

Avec la tenue des JOJ à Lausanne cette année, le thème était tout trouvé. Mardi et mercredi, le congrès du sport suisse SportCity scrute la nouvelle génération et fait de la jeunesse son thème de référence. Pour la sixième édition du colloque, 710 professionnels du sport sont attendus au SwissTech Convention Center sur le site de l’EPFL. Trente intervenants, dont le président du CIO Thomas Bach et la skieuse Dominique Gisin, championne olympique à Sotchi, se retrouveront sur scène pour animer des conférences et autres tables rondes.

Des thèmes tels que «Infrastructures scolaires non genrées: dépasser les stéréotypes», «La lutte contre l’obésité chez l’enfant» ou encore «Lles jeux vidéo peuvent-ils motiver les jeunes à une activité physique?» seront notamment au programme.

SportCity est le lieu de rendez-vous annuel de plusieurs entités (Association suisse des services des sports, Association des piscines romandes et tessinoises, Association des patinoires artificielles romandes et tessinoises, Swiss Sport Managers) qui se réuniront lors de leur assemblée générale respective. Mais c’est surtout un lieu d’échange, de réseautage et d’information dans le domaine du sport suisse. Pour faciliter davantage encore les interactions, une nouveauté fera son apparition cette année. Une «demozone» permettra aux exposants et aux start-up actives dans le sport et la jeunesse de se présenter sur une scène pendant deux ou trois minutes.