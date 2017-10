Stade-Lausanne-Ouchy a dû plier face au FCZ

Tombeur de Sion au tour précédent, Stade-Lausanne-Ouchy entendait épingler le FCZ à son tableau de chasse. Ténu, son espoir a été déçu. Logiquement. A l’impossible nul n’est tenu. Mais l’essentiel était aussi de participer au stade Samaranch. Et, en ce sens, les Stadistes n’ont pas à rougir de cette élimination en 8es de finale de la Coupe face au 3e de Super League.

Kennedy Matos Rodrigues n’a pas pu retarder longtemps l’échéance. A défaut de se faire un nom outre-Sarine, il porte déjà un prénom qui interpelle. «Mes parents m’ont appelé Kennedy en souvenir du président», précise-t-il en souriant. Après avoir paré à un coup de tête de Frey, il s’avouait battu sur un essai de Nef (13e). Dwamena doublait la mise à la demi-heure et le match semblait bouclé avant l’heure.

Si Kok avait pu faire meilleur usage d’un ballon qu’il récupéra à la 25e, le match aurait-il pu prendre une autre tournure? Qu’en pense Robert Kok – son père –, désormais «scout» pour le LS et chargé d’avoir un oeil attentif sur les attaquants?

Les questions firent soudain place à de petits doutes pour le FCZ. La faute à SLO qui se rebiffa. D’une balle frappée, Bavueza ramena le suspense, ingrédient indispensable, à Vidy. La vitesse des attaquants en contre permit à SLO de croire à un improbable retour face à un adversaire plus fort intrinsèquement, plus expérimenté et plus malin.

En inscrivant le 3-1, Palsson sonna le glas des espoirs vaudois. Sans pouvoir être taxé de caporaliste, l’arbitre Schnyder joua alors du carton et Koné donna au score une allure de carton en signant le 4-1 comme à la parade à la 71e. (24 heures)