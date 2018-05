Stan Wawrinka a réchauffé l’ambiance et (r)assuré

Il n’est évidemment pas encore l’heure de s’enflammer, mais il se dégage le sentiment, rassurant, qu’après tant de mois de douleurs et de prises de tête, Stan Wawrinka est enfin sur de bons rails. Non, il n’a pas l’étoffe du No 3 mondial qu’il a été, mais le Vaudois peut envisager l’avenir avec davantage de sérénité qu’il y a un mois, lorsque tout n’était encore que brouillard. La prestation qu’il a livrée pour son entrée en matière contre Jared Donaldson, notamment lors de la manche initiale, a dissipé les quelques questionnements qui pouvaient encore se poser quant à la qualité de ses déplacements et la justesse de ses frappes (succès 6-3, 6-4, en 1h08).

Dans l’humidité genevoise, «Stanimal» était évidemment le bienvenu pour réchauffer l’ambiance et c’est peu écrire qu’il n’a pas manqué son retour sur cette terre battue qui l’a fait roi à deux reprises. Il s’y est très bien pris pour réduire en poussière les espoirs du prometteur Américain sous les vivats d’un central transi de froid. Parfaitement en jambes, capable d’armer par moments son toujours si délicieux revers, le double tenant du titre n’a pas laissé passer l’occasion de se mettre encore un peu plus le public local dans la poche. Et les organisateurs aussi, qui, on l’espère, n’ont pas pu rester insensibles à ces quelques coups droits envoyés tels des missiles le long de la ligne…

«Après tant de mois de galère, je suis vraiment content»

«Après tant de mois de galère, je suis vraiment content, s’est réjoui Wawrinka, qui a lancé un vrai cri de bonheur après son match. Physiquement, je sentais que je bougeais bien. Ça a été un vrai bon match de ma part.» À lui donc de reproduire ce genre de performance, dès ce jeudi contre Marton Fucsovics.

Face au huitième de finaliste du dernier Open d’Australie, le triple vainqueur de Grand Chelem passera un véritable test, puisqu’il pourra mesurer sa capacité à enchaîner en moins de vingt-quatre heures les rencontres de haut niveau. S’il y parvient, nul doute que son capital confiance fera un autre bond en avant. Primordial, quand on sait d’où il revient (24 heures)