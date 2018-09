Stan Wawrinka monte en puissance

Stan Wawrinka (ATP 88) a sué, a souvent dû s’accrocher et même faire valoir ses qualités de battant en défense, mais il s’est finalement qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg (Russie) au terme d’un âpre combat de deux heures et neuf minutes. Le Vaudois de 33 ans a battu le Russe Karen Khachanov (ATP 24) 7-6 (12/10) 7-6 (7/1), en remportant au passage les deux tie-breaks et en misant à plusieurs reprises sur son coup de prédilection, le revers à une main, pour passer l’obstacle.

Le Suisse, qui a paru bien en jambes et inspiré mercredi sur le court de Saint-Pétersbourg, a toutefois dû puiser dans ses ressources mentales pour se débarrasser du Moscovite, un droitier de 22 ans qui s’est imposé à Marseille en février dernier et que Stan Wawrinka n’avait encore jamais affronté sur le circuit.

Après avoir mené 6/3 dans le premier tie-break, Wawrinka a finalement conclu à sa sixième balle de set (12/10). Mené 4-5 dans la deuxième manche, il a sauvé deux balles de set avant de remporter le second tie-break 7/1, bouclant l’affaire du revers, sur sa première balle de match.

L’ancien numéro trois mondial a de quoi être satisfait de son niveau de jeu actuel: il vient de disputer quatre sets cette semaine et en a remporté trois au tie-break. Il présente maintenant un bilan positif en 2018 (15-14) et affrontera vendredi le vainqueur du duel de ce jour entre le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 28) et l’Argentin Guido Pella (ATP 60). Il s’agira du quatrième quart de finale de la saison pour le Vaudois.

Timea Bacsinszky au 2e tour à Saint-Malo

Plus tôt dans la journée, Timea Bacsinszky (WTA 379), finaliste malheureuse à Biarritz dimanche passé, avait retrouvé le goût de la victoire. Au premier tour du tournoi ITF sur terre battue de Saint-Malo, la Vaudoise a battu la Tchèque Tereza Smitkova (144) en deux sets (7-5, 6-2) après 1 h 32’ de jeu. Elle affrontera la Croate Tereza Mrdeza (183) ce jeudi au stade des 8es de finale. Les deux joueuses se sont affrontées à une seule reprise: en 2012 au tournoi ITF de Mestre. Et Timea Bacsinszky avait eu le dernier mot. (24 heures)