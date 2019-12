Théo Rochette file aux Remparts de Québec

Le jeune Helvético-Canadien Théo Rochette va changer d'équipe en Ligue juniors majeure du Québec dès l'ouverture du marché des transactions, a repéré le site «Arcinfo.ch», reprenant une information du Journal de Québec. L'ancien junior du Lausanne HC, âgé de 17 ans, sera échangé par les Saguenéens de Chicoutimi (16 points dont 4 buts en 19 matches) aux Remparts de Québec, contre le capitaine local Félix Bibeau ainsi que des choix de draft.

«Nous sommes deux équipes qui vont dans des directions différentes, a indiqué le directeur général et entraîneur-chef des Remparts, le légendaire Patrick Roy, dans les colonnes du journal nord-américain. On veut compétitionner et participer aux séries éliminatoires alors que les Saguenéens aspirent aux grands honneurs. On laisse partir un joueur important, mais nous serons encore compétitifs. On tente de partir un cycle en rentrant des jeunes et du talent.»