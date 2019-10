Trois sur trois pour Pully-Lausanne Foxes

Les Pully-Lausanne Foxes continuent de réaliser un excellent début de saison. L’équipe vaudoise affiche un bilan de trois victoires en autant de sorties. Samedi après-midi, elle a dominé les Lugano Tigers sur le score de 76-68 (38-28). Avec ses 24 points, Jacob Calloway a montré la voie à ses coéquipiers Lucas Pythoud (13 points), Antwoine Anderson (12), Michael Laster (11) et Elston Jones (11).

Les hommes de Randoald Dessarzin sont actuellement co-leaders de la SB League masculine avec Fribourg Olympic qui est également à six points. Les Fribourgeois n’ont pour leur part pas eu trop de peine à battre Monthey 88-71 (54-36). Ils ont réalisé une meilleure première mi-temps que les Valaisans, qui se sont tout de même repris lors du quatrième quart (15-20), sans pour autant parvenir à confirmer en fin de rencontre. Les Montheysans restent donc à quatre points.

Dans le troisième match de la journée, Nyon est allé s’imposer à Swiss Central 68-86 (29-38). Les visiteurs ont alterné le très bon et le moyen. Ils ont signé des excellents premiers et quatrièmes quarts. Pour le reste, ils se sont mis au niveau des Suisses alémaniques. Nyon a tout de même signé son premier succès de la saison et se repositionne à la huitième place du classement avant les matches de dimanche.