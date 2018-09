Un Vaudois de 53 ans dispute un match de LNA avec ses deux fils

«Ce jour est le plus beau de ma vie, avec la naissance de mes enfants et peut-être celui de mon mariage.» André Pharaony se souviendra longtemps du derby de LNA entre le LUC et le Stade Lausanne. Pour la première fois, le capitaine stadiste, âgé de 53 ans, a disputé une rencontre au plus haut niveau suisse avec ses deux fils, Henry (18 ans) et Louis (20 ans).

Un petit miracle qui a pourtant failli être remis en question. «Je suis un vieux croûton, mais j’adore ce sport et je continue à le pratiquer, malgré des hernies discales. En plus, je me suis blessé la semaine dernière. Je suis sorti du match avec une élongation à une cuisse. Ça a été une course contre la montre pour me remettre sur pied. Je suis allé chez le physio. J’ai fait des massages, j’ai mis de la glace, juste pour jouer 40 minutes avec mes garçons.»

Yoga et fitness

Si André Pharaony a mis les bouchées doubles, c’est parce qu’il attend ce jour depuis cinq ans. Afin de se maintenir en forme, il s’inflige une discipline de fer pour que cet instant magique qu’il avait imaginé puisse se concrétiser. «Tous les matins, je fais 45 minutes de yoga. J’assiste à tous les entraînements de l’équipe et passe deux fois par semaine en salle pour peaufiner ma forme. J’y vais toujours à fond la caisse.» Et sans complexe, puisque le paternel Pharaony est de loin le plus âgé de la première équipe du Stade Lausanne. «Tous ces joueurs sont un peu mes enfants. Si on me retire du contingent, la moyenne d’âge s’élève à 21 ans. Ce groupe est promis à un avenir radieux. Il va éclater tout le monde d’ici à 2-3 ans», assure le doyen de l’équipe.

Réunir les trois Pharaony n’a pas été simple. Il a fallu synchroniser des agendas bien remplis. Louis a ainsi débarqué à la dernière minute de Grande-Bretagne, où il suit des études, pour vivre ce moment. «Je n’étais pas sûr de pouvoir venir, explique l’aîné. J’étudie biomédecine à Durham. J’ai pris mon avion la veille du match. Normalement, je devais jouer une rencontre en Angleterre. Mais j’ai finalement reçu le feu vert pour disputer ce derby.»

Une rencontre remportée 34-24 par le Stade Lausanne sur la pelouse du LUC. Un exploit qui restera comme un moment unique, pour ne pas dire une parenthèse enchantée dans leur vie. Surtout que les universitaires partaient favoris. «Je garderai ce souvenir dans mon cœur à tout jamais», promet Henry qui est sur le point de partir prochainement en année sabbatique au Kenya. «Pour y enseigner bénévolement le rugby et le français, au milieu de nulle part», se réjouit le cadet, les yeux pétillants.

Triomphe européen

Chez les Pharaony, le rugby est une passion qu’André, originaire de Cannes, a transmise à ses fils. «Je les ai mis au rugby, depuis qu’ils savent marcher. Ils ont souvent joué ensemble. Je les ai suivis quand ils faisaient des matches internationaux partout en Europe. Louis est devenu capitaine de l’équipe de Suisse de rugby à VII des M18, en 2016. Ils ont terminé troisièmes. Henry a lui aussi été capitaine de l’équipe qui a remporté le championnat d’Europe Trophy, cette année.»

Ce succès permettra d’ailleurs à la formation à l’Edelweiss de basculer dans le groupe des meilleurs rugbymen du continent. Avec des cadors tels que la France, l’Irlande et la Grande-Bretagne.

Troisième mi-temps

Avant d’être de nouveau séparés, les trois rugbymen ont savouré aussi bien leur victoire, que leur «réunion de famille» pas comme les autres. Juste après le coup de sifflet final, la première préoccupation de chacun était de réaliser une troisième mi-temps mémorable. «Le week-end précédent, nous avons fini à 6 heures du matin, alors que nous avions perdu, rigole Henry. Avec notre victoire, la nuit risque de durer un peu plus longtemps encore.» Et André Pharaony d’acquiescer: «Ma voiture va rester sur le parking. Cette nuit, je rentrerai en Uber!» (24 heures)