Un Vaudois part en tournée avec le Cirque du Soleil

C’est un véritable conte de fées que va vivre Alexis Talon. Ce jeune gymnaste de Vevey-Ancienne va tout quitter pour suivre la tournée «Volta» du Cirque du Soleil. San Francisco, Los Angeles, San Diego, San José, Atlanta, Denver, Chicago: autant de villes que le Renanais de 21 ans visitera, dans une tournée d’un an. «Je ne suis jamais allé aux États-Unis, raconte le Vaudois. Je me réjouis particulièrement de me rendre à Los Angeles.»

Dimanche, Alexis Talon s’envolera pour Montréal, où il sera attendu dès le lendemain au siège social du Cirque du Soleil. Pendant trois semaines, il apprendra à se maquiller et devra répéter son rôle aux anneaux balançants. Puis il rejoindra la troupe qui a planté son chapiteau pour plusieurs mois à San Francisco. «Dans un premier temps, je participerai aux répétitions sur scène, sans toutefois intégrer le spectacle. Ce n’est qu’après trois semaines que je ferai mon apparition devant le public.»

«Un bon salaire»

Un honneur que le jeune automaticien de profession a gagné à force de prouesses dans les airs. Ce véritable «seigneur des anneaux» a voltigé à quatre reprises au sommet de la hiérarchie du Waterings Contest, à Montreux. Trois fois en individuel, une fois en duo. Cette compétition impressionnante envoie les gymnastes à 7-8 mètres au-dessus du lac. «Un des recruteurs du Cirque du Soleil se trouvait parmi les juges, raconte Alexis Talon. J’avais déjà réussi un casting en 2015, mais le show n’avait finalement pas eu lieu. Cette fois, j’ai constitué un dossier avec une vidéo et un CV. Deux mois après l’avoir envoyé, je recevais une réponse positive et je signais un contrat.»

Ainsi, il s’est engagé du 26 novembre 2018 au 31 décembre 2019 avec la troupe canadienne. «Pour moi, c’est un énorme honneur. Je ne me rends pas encore compte de ce qui m’arrive. J’avais déjà vu une représentation du Cirque du Soleil à Genève. J’avais alors trouvé le spectacle incroyable, magique même.»

Durant les treize prochains mois, Alexis Talon aura un statut professionnel et touchera selon lui «un bon salaire». Le rêve de tout gymnaste.

Rythme soutenu

Doté d’une excellente représentation dans l’espace, le Renanais s’entraîne actuellement quatre fois par semaine, à raison de deux heures par séance. Un rythme qui va désormais changer. «Selon les vidéos que je vois sur YouTube, on se lèvera assez tard le matin, raconte la nouvelle recrue de la troupe. Il y a les répétitions l’après-midi, le maquillage et le spectacle le soir. Mais d’après ce que je sais, le rythme est soutenu. Il y a entre 8 et 10 représentations par semaine. J’appréhende juste de me blesser. Mais quoi qu’il advienne, l’expérience sera unique. J’améliorerai mon anglais et renforcerai ma condition physique. Je vais vivre de ce que j’aime. Ça va être dingue.»

De Chavornay à Atlanta

Et dire qu’Alexis Talon a mis les mains dans la magnésie, un peu par hasard. «J’avais 9 ans et nous vivions à Chavornay. Je cherchais une activité sportive. C’était soit le foot, soit la gym. J’ai opté pour la seconde option. Et depuis, je n’ai plus arrêté.» Des spectacles de la société villageoise au Cirque du Soleil, l’écart est abyssal. «Pas tant que ça, précise le funambule. J’ai toujours aimé faire le show dans mes productions.» Ses parents, qui avaient prévu un voyage au Canada en 2019, ont promis de faire un petit détour par Atlanta, en septembre prochain, lors de la tournée du Cirque du Soleil. Histoire de voir de leurs yeux brillants, leur fils réaliser son rêve d’enfant.

(24 heures)