Un boulanger et un urbaniste vaudois à la tête de la Belgique

Mondiaux à Neuchâtel en décembre

La Suisse accueillera les championnats du monde féminins à Neuchâtel en fin d’année. Tous les matches auront lieu dans la salle de la Riveraine et la patinoire du Littoral, au bord du lac, du 7 au 15 décembre. Les Suissesses, en qualité de nation hôte, sont d’ores et déjà qualifiées et lutteront pour une médaille à domicile. L’équipe nationale figure actuellement au 3e rang du classement de la Fédération internationale de floorball (IFF) derrière la Suède et la Finlande, tant chez les femmes que les chez hommes. Sur grand terrain, les matches se disputent à 5 contre 5, plus le gardien. Les tiers-temps durent 20 minutes. L’unihockey (floorball en anglais) est le 3e sport le plus pratiqué en Suisse (après la gymnastique et le football) avec plus de 33 000 licenciés. Un chiffre en augmentation ces dernières années. Comme pour le handball, la discipline est largement dominée par les Alémaniques. Au plus haut niveau, la Suisse romande ne compte que deux représentants en LNB: Fribourg, chez les hommes, et Yverdon, chez les dames. En 2022, Zurich organisera les 14es championnats du monde masculins. La Nati avait décroché le bronze fin 2018 à Prague grâce à une victoire lors de la petite finale face à la République tchèque (4-2).



Ugo Curty