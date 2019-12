Un espoir des rings vous initie au noble art

Il enchaîne les gauches, les droites et les crochets comme personne. Marwan Maslard a la boxe dans le sang. Le Lausannois de 14 ans est doué. En juin, il a remporté la Ceinture des trois nations en Italie. Vice-champion de Suisse, il boxe régulièrement des adversaires plus âgés que lui. «Il envoie des directs, des uppercuts, il possède un bon jeu de jambes, il esquive bien et détient un crochet extraordinaire», détaille Fouad Ben Saoud, son entraîneur.

Sur le ring du Vieux-Moulin, à quelques centaines de mètres de la Pontaise, le jeune Marwan est baigné dans un univers à la «Rocky». Les posters de Mohamed Ali regardent l’ado passionné voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Le jeune homme a du talent et la tête sur les épaules. Pas question de se reposer sur ses lauriers: c’est un bosseur qui donne, en dehors de sa pratique quotidienne, des cours aux plus jeunes de son club. «Il n’a qu’un défaut, il est trop gentil», rigole son mentor aux belles bacchantes. Marwan est si correct sur le ring qu’il a reçu en 2019 le prix du fair-play de la Ville de Lausanne. L’ado n’est pas du genre à utiliser les poings dans la cour de récré. Il est bien trop respectueux de sa discipline pour cela. Mais, quand il boxe, il part au combat avec un cœur gros comme ça. C’est un courageux qui aime aller au contact. Face à ses adversaires, il va au combat et n’a pas peur de prendre des coups.

«Joue-la comme un pro»