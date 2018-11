Un match fou, de l’animosité, mais une même philosophie

Des expulsions, deux buts dans les arrêts de jeu, un public chauffé à blanc, de la provoc et des décisions arbitrales surprenantes: le match au sommet de 1re ligue entre Vevey et Échallens a été spectaculaire. À défaut d’assister à une grande partie sur le plan technique, les 900 spectateurs de Copet ont vécu un après-midi chaud, chaud, chaud. Réduits à dix à la 55e, les Veveysans ont ouvert le score, sur un but contesté par les Challensois. Un deuxième ballon se trouvait sur le terrain et aurait semé la confusion. Mais ce n’était qu’un élément d’un match devenu complètement débridé. Alors que Vevey pensait avoir gagné ce derby, El Allaoui inscrivait son 100e but depuis qu’il évolue en Suisse, à la 90e minute. Et ce, alors que le gardien Zimmermann se trouvait au sol depuis plusieurs secondes. Ni la bronca du public ni les réclamations des joueurs et du staff n’ont eu grâce auprès de l’arbitre.

Dans cette ambiance survoltée, Vevey est alors allé arracher un but à la 95e, sur une action qui a enrhumé toute la défense adverse. Une réussite de Ianigro qui a embrasé tout le stade. Mais ça, c’était avant l’ultime rebondissement de ce match. L’arbitre a sifflé un penalty fictif (faute hors des 16 m) que Marazzi a transformé après… onze minutes dans les arrêts de jeu! Autant dire que les spectateurs locaux ont conspué aussi bien l’arbitre que les joueurs d’Échallens. Un joueur a même reçu une canette sur la tête, en sortant du terrain. Pas joli joli!

Des idées qui fédèrent

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l’animosité suspectée entre les deux bons élèves de 1re ligue ne reflète en rien ce qui se passe en coulisses. Les deux présidents marchent main dans la main et promeuvent une philosophie commune. Les deux chefs d’entreprise se téléphonent d’ailleurs souvent pour échanger. «Nous collaborons de plus en plus, admet Fritz Aeschbach, l’homme fort du FC Échallens. Notre optique est de mettre en avant les valeurs du sport. Sans que l’argent ne vienne tout compromettre. Nous souhaitons permettre à un maximum de jeunes de la région d’évoluer en première équipe.»

Ainsi, la formation de la Riviera compte huit éléments régionaux en 1re ligue. «Notre but? Créer un certain esprit, une identité, précise William von Stockalper, président de Vevey United. En donnant plus de chances aux jeunes de la région, l’implication de ceux-ci ne sera que renforcée. Si vous habitez à quelques hectomètres du stade, à l’image de Danilo Ianigro, et que vous connaissez l’histoire du club, vous mouillerez davantage le maillot. En procédant ainsi, vous fédérerez en plus votre public.» Ce n’est pas un hasard si la moyenne de spectateurs est supérieure à 500, du côté de Vevey.

Mille francs maximum

Le recrutement a aussi son importance. À Échallens comme à Vevey, on recherche avant tout des personnalités. «Chez nous, cinq joueurs de l’équipe fanion s’impliquent en entraînant les juniors, étaie William von Stockalper. Et cela sur base volontaire. Dans notre recrutement, nous cherchons avant tout de bonnes personnes. Je préfère un joueur impliqué à 300% dans le club et un peu moins bon au foot que le contraire.» Les footballeurs de la Riviera doivent aussi signer une charte interne en arrivant à Vevey United. Respect, ponctualité, politesse, propreté, fair-play, excellence font partie des valeurs demandées. À Échallens, l’esprit d’équipe est tout autant mis en avant. Pas de salaire mensuel de 4000 francs comme on peut en voir en 1re ligue ou de 7000 francs (Promotion League). Aux Trois-Sapins, les joueurs touchent entre 0 franc et 1000 francs. Sans exception. Et même si on a évolué en Super League.

«À Échallens, j’ai repris goût au foot, explique David Marazzi. C’est un club familial. L’entraîneur (Alexandre Comisetti) a une philosophie qui me plaît. Le groupe est uni et on joue les premiers rôles. Que demander de plus?» Et Fritz Aeschbach de conclure. «Certains joueurs me disent qu’ils trouvent du plaisir et une stabilité dans leur vie privée. Nous sommes une famille. Je suis heureux de voir que pour certains, ces valeurs comptent encore.» (24 heures)