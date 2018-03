Un médaillé olympique aux Trophées du Muveran

Médaillé de bronze aux JO de Sydney, quadruple vainqueur des Mondiaux et champion d’Europe de VTT, Christoph Sauser prendra le départ de la 71e édition des Trophées du Muveran.

Pour la petite histoire, le Bernois établi à Yvorne a découvert la course l’an dernier, lors d’une sortie en mountain bike. En arrivant aux Plans-sur-Bex, il s’est renseigné et comme il est passionné de montagne, il a décidé de ressortir son matériel et de s’inscrire à la course de cette année. «Il n’a jamais participé à une telle épreuve. Pour cette première, il s’élancera dans le couloir du Pacheu», explique Émilie Lambelet, cheffe médias.

Le Pacheu? Il s’agit d’un couloir vertigineux d’une dénivellation de 300 mètres pour 300 mètres de distance. Ce «monument» des Trophées du Muveran grimpe à 45 degrés de moyenne avec des secteurs à 52 degrés.

«Pour le gravir, 2000 marches seront taillées par les bénévoles», annonce Johann Tâche, chef de course. La préparation de l’épreuve sera délicate, puisque le parcours emprunte des secteurs de forêts. Or, celles-ci ont été balayées par des tempêtes, entre Noël et le mois de janvier. Des parties entières de forêt ont ainsi été soufflées, laissant de nombreux arbres au sol. «Par endroits, cela ressemble à un mikado géant, image Johann Tâche. Tronçonner des troncs est un autre challenge auquel les bénévoles vont devoir faire face. Car la sécurité des coureurs est évidemment notre priorité.» (24 heures)