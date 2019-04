Une Vaudoise a terminé son premier marathon à 81 ans

Yvette Schopfer est exceptionnelle, dans tous les sens du terme. À l’âge où l’on entre en EMS ou l’on promène son caniche en même temps que ses rhumatismes, l’octogénaire du Mont-Pèlerin bat le bitume. Et non des moindres. En septembre dernier, elle a terminé son premier marathon, à Berlin, l’année de ses 81 ans. Son chrono? 6 heures et 1 minute. «Mais j’aurais pu être plus rapide, précise aussitôt la pétillante sportive. Je suis partie «cool», en me disant: «Si tu as mal, tu t’arrêtes.» Je suis restée prudente et je n’ai pas raté le moindre ravitaillement. À un moment, j’ai même enlevé une basket car j’avais mal au pied. J’ai aussi pris le temps d’aller aux toilettes.»

Mais comment cette «Super Mamie» a-t-elle pu boucler ainsi les 42,195 km berlinois? «Avant, je me disais que ce n’était pas possible d’y arriver. Mais c’est en voyant mon mari courir le marathon de New York que je me suis décidée.» Un mari qui a précisément fait ses premiers pas en course à pied sous l’impulsion d’Yvette.

Dans la capitale allemande, il a été à ses côtés tout au long de son périple. «Quand j’ai franchi l’arrivée, il m’a prise en photo et je lui ai dit que je devais être la dernière. Il m’a alors demandé de me retourner. Et là, j’ai constaté qu’il y avait encore plein de gens derrière moi. Mon mari était si fier. Bien qu’il soit meilleur que moi (4h15’ à New York), il a couru tout le temps avec moi.»

«Impossible» ne fait pas partie du vocabulaire d’Yvette Schopfer. Même le fameux mur des 30 km n’a pas eu raison d’elle. «À l’arrivée, j’étais toute folle, se souvient celle qui a vu le jour en Normandie, dans d’une fratrie de six enfants. En franchissant la ligne, j’ai immédiatement pensé à mes parents. Eux aussi auraient été fiers de moi. Mon papa était tellement content quand nous recevions nos diplômes. Je dois avouer qu’à ce moment, j’ai versé ma petite larme.»

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Yvette Schopfer n’a pas eu la moindre courbature après l’effort. Et ce, malgré ses six heures passées sur le macadam. Du coup, elle a décidé de s’attaquer au prochain marathon de New York! Même son médecin de famille voit cela d’un bon œil. «Il est content et m’encourage», assure la championne.

Le secret d’Yvette

Yvette doit forcément avoir un secret. Posez la question et la dynamique joggeuse vous répondra: «Je vis sainement. Je ne bois pas d’alcool, ou alors rarement. Je préfère l’eau. Quand je cours, je me sens bien, je n’ai mal nulle part. Je ne le fais pas par défi, mais juste parce que ça me fait du bien. Avant, on regardait la télé le dimanche. C’était tristounet. Maintenant, on part s’entraîner.»

Depuis ses exploits, la marathonienne du Mont-Pèlerin ne passe plus inaperçue. Lorsqu’elle a terminé le semi-marathon de Lausanne, en octobre dernier, le speaker Christian Perler a relevé l’exploit berlinois d’Yvette, au micro. «Ça m’a touchée. Une dame est même venue vers moi pour prendre un selfie! Autour de moi, tout le monde me complimente, à commencer par mes nièces.»

Et dire que l’adorable Yvette n’enfile ses baskets que depuis 2012! C’est en allant regarder les 20KM de Lausanne qu’elle a décidé de s’inscrire l’année suivante à l’épreuve des 10 km. Jean-Marc, son mari, a fini par la suivre. Il s’est tellement pris au jeu qu’il a déjà épinglé cinq marathons à son palmarès. «Partager cette passion avec lui est mon plus grand bonheur», dit-elle. Les deux tourtereaux font partie des Séniors de Coubertin, un groupe d’aînés qui s’entraîne chaque semaine, pendant 1h15 à 1h30, dans les rues de Lausanne.

Des rues qu'elle foulera dimanche, à l'occasion des 20KM. Mais on ne la retrouvera «que» sur la distance des 10 km. Petit bras, Yvette? Pas du tout. Elle laissera juste reposer un peu ses mollets, car le week-end dernier, elle a couru… le semi-marathon de Madrid. Quelle santé!