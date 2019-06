Une armée de marcheurs sous les ordres du général Guisan

La Marche romande du général Guisan est une épreuve qui monte. Et pas seulement au niveau de son dénivelé (830 m sur l’épreuve des 40 km). L’événement jubilaire qui part et arrive à quelques centaines de mètres de la maison d’Henri Guisan, à Mézières, a attiré la foule samedi et dimanche. «Malgré le violent orage de samedi, 1733 personnes ont participé, soit près de 20% d’augmentation par rapport à 2018, une édition qui avait déjà connu une augmentation de 33% par rapport à 2017», relève Bernard Burri, président du comité. Mais qu’est-ce qui fait le succès de cette course? Le plus simple est de le demander à ceux qui ont pris part à cette virée. «Je n’aime pas marcher, mais j’ai pris beaucoup de plaisir, rigole Pierre-Louis Meylan, qui s’est lancé sur le tracé des 30 km avec ses bâtons. Sur le parcours, j’ai aimé chanter.» Chanter? «Oui, des titres qui me passent par la tête, comme «Billy», «Mon cœur qui bat» de Johnny et d’autres chansons, raconte cet enseignant à la retraite. Durant cette aventure, j’ai aussi adoré entendre les oiseaux dans la forêt et j’ai même parlé suisse-allemand avec des militaires.»

Seul bémol pour cet ex-prof de musique, inscrit au Défi sportif lausannois: «Il y a un peu trop de goudron, j’aurais préféré davantage de chemins forestiers.»

«On s’est trompé de chemin»

Les différents parcours, allant de 7 à 40 km ont permis à chacun de choisir son objectif. «On était partis pour faire les 10 km, mais nous nous sommes trompés de chemin, rigole Manfred Mletzkowsky, 85 ans, accompagné de son épouse, Emma, sa cadette d’un an. Mais tout va bien, je serais même prêt à faire quelques kilomètres de plus!» Personnalité incontournable des épreuves d’endurance en Suisse romande, Manfred Mletzkowsky dispute entre 15 et 20 courses par année. «J’en fais la moitié moins qu’avant», précise celui qui valait 1 h 20 sur les 20KM de Lausanne.

Lors de l’épreuve joratoise, un autre habitué des courses populaires s’est offert, lui, le défi des 40 km: Alain Burret, dit Titoune. «Le paysage est incroyable, on s’en met plein la vue, raconte le concurrent à la barbe fleurie. En partant, on se dit qu’on n’arrivera jamais à boucler 40 km, mais finalement ce n’est que du bonheur. D’habitude, je ne marche pas autant, mais le physique a tenu le coup.» Tous les jours, Titoune marche 18 km comme entraînement aux courses de walking auxquelles il participe assidûment. Depuis le début de l’année, il a déjà porté 25 dossards!

L’an prochain, la Marche romande ajoutera une touche didactique à l’événement, puisque des panneaux sur la vie du général Guisan jalonneront les différents parcours. (24 heures)