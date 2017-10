Une star du basket veveysan vante la gym poussette

Confortablement assis dans leur poussette, Jeanne, Leonardo, Félix, Roméo et Valentina s’amusent du spectacle. En ligne face à eux, leurs mamans entament une série de dix squats, en guise d’échauffement. Au bord du lac à Genève, des promeneurs s’arrêtent, eux aussi amusés par la scène. Steeve Louissaint (29 ans), basketteur professionnel et coach sportif, en profite pour interpeller une femme avec poussette qui passe à côté: «Vous vous joignez à nous?» Sans succès. Pas grave, un solide groupe est déjà constitué.

Aurélie, Valentine, Domitille, Rebecca et Alexandra font partie des habituées à se réunir les mercredis après-midi à la Perle du Lac, pour alterner durant une heure des exercices de cardio et de renforcement musculaire, sous l’œil attentif de Steeve Louissaint. Le but: se remettre en forme après la grossesse et passer du bon temps. Du haut de ses 1,91 m, le coach les encourage, corrige leurs mouvements, grâce à son œil affûté et, surtout, ne manque jamais une occasion de faire rire.

«Il paraît qu’il faut souffrir pour être belles, Mesdames», prévient-il avec un large sourire. C’est parti pour des pompes, avant de monter pieds joints deux marches d’escalier à la fois. Le coach donne les consignes, tout en tenant dans les bras Félix, bien décidé à délaisser sa poussette. Pour d’autres exercices, les enfants sont mis à contribution. Valentine Caporale, influenceuse et animatrice radio, tient de son bras gauche son fils Leonardo, 16 mois, pour un exercice de gainage, tandis que le droit s’appuie contre un muret.

«Ma femme, Rebecca, est une grande sportive, mais aussi une maman poule. J’ai donc imaginé pour elle des entraînements qui incluent le bébé, la poussette et Kim, notre aînée»

Question entraînement, Steeve Louissaint sait de quoi il parle. Après quatre ans chez les Lions de Genève, dont un an en tant que capitaine, le basketteur professionnel a rejoint cette saison le club veveysan des Riviera Lakers. En parallèle à sa carrière de joueur, il suit en 2016 une formation de coach sportif. Mais c’est après la naissance de son deuxième enfant, Roméo (9 mois), que l’idée de la gym poussette germe: «Ma femme, Rebecca, est une grande sportive, mais aussi une maman poule. J’ai donc imaginé pour elle des entraînements qui incluent le bébé, la poussette et Kim, notre aînée, âgée de deux ans.»

L’idée séduit d’emblée Valentine Caporale, qu’il côtoie lors de chroniques chez Yes FM. La jeune maman s’y met et partage avec sa communauté sur Instagram ses entraînements. D’autres jeunes mamans ne tardent pas à les rejoindre.

«Les mamans se sentent à l’aise de faire une pause si l’enfant pleure ou si elles doivent allaiter. Ici, on ne se sent pas jugé, commente Valentine Caporale. Et avant qu’il ait trois ou quatre ans, c’est souvent difficile de trouver un cours de gym à faire avec son enfant.» Accessible après la rééducation du périnée, Il faut compter une trentaine de francs pour une séance d’entraînement et veiller à avoir le feu vert de son médecin. S’il profite encore de la météo clémente, Steeve Louissaint organisera ensuite ses cours en intérieur, au vu du succès. Et les papas? «Ils sont plus que bienvenus. Je ne désespère pas de les attirer à la gym poussette!»

//www.louissainttraining.com

(24 heures)