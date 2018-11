Vevey laisse filer une victoire qui lui tendait les bras

Abattu, la mine déconfite et le regard noir. Le coach des Vevey Riviera Lakers en est bien conscient: son équipe vient de manquer une magnifique occasion de s’installer provisoirement sur le podium de la Swiss Basketball League. Au terme d’un match de haute volée maîtrisé jusqu’au milieu du quatrième quart-temps (71-65 à la 34e), les hommes de Vladimir Ruzicic ont connu un trou d’air fatal dans les dernières minutes d’un derby chablaisien qui leur tendait pourtant les bras. Vevey Riviera se retrouve septième au classement avec un, voire deux matches joués de plus que ses poursuivants.

Tout se déroulait pourtant selon le plan établi par le coach veveysan en début de match. Les Lakers ont insisté sur leurs points forts en imposant un rythme infernal à leur adversaire. Rapide en contre et adroit à trois points, Vevey a rapidement pris les commandes à la faveur de trois réussites de loin dans les cinq premières minutes de jeu. Fidèles à leur plan, les Vaudois ont creusé une large avance de 13 points à quelques minutes de la pause (42-29 à la 17e). Mais soudain, un premier gros coup de mou est venu plomber la belle avance de l’équipe locale. Les quinze minutes de repos n’ont pas permis aux hommes de Ruzicic de stopper l’hémorragie. Les Veveysans ont encaissé un terrible partiel de 6-14 au retour des vestiaires. Monthey a alors pris les devants pour la première fois depuis les premières secondes du match.

La bataille a été acharnée, les Lakers et Monthey se sont rendu coup pour coup. Sortis de leur torpeur, les Vaudois sont repassés devant pour aborder l’ultime période avec un petit matelas de cinq longueurs d’avance. L’écart s’est stabilisé alors que les Veveysans se dirigeaient vers une belle victoire dans le derby. «Il ne peut plus rien leur arriver», a-t-on entendu du côté des supporters de Monthey alors que leur ancien joueur Bijanu Kashama a crucifié les Valaisans d’un trois point (71-65). Le public, venu en nombre aux Galeries du Rivage, pensait que les Riviera Lakers avaient retenu la leçon. Impossible que leurs protégés craquent comme ils l’avaient fait auparavant dans la rencontre. Erreur.

Un véritable calvaire

Pour la seconde fois du match, les Riviera Lakers se sont complètement écroulés. Incapables de stopper un Arizona Reid en feu, auteur de 13 points dans le quart-temps final; il était déjà trop tard. Une nouvelle fois, le score partiel est affolant: 3-23 en faveur des Montheysans! Les six dernières minutes du match ont été un véritable calvaire pour des Lakers incapables de réagir. «On a raté tous nos tirs (ndlr: en fin de match). Simplement. Reid et Maruotto (26 points à eux deux dans le 4e quart) ont fait basculer le match. On rate deux ou trois tirs alors que Monthey les met. Vous n’allez pas me croire, mais c’est aussi simple que ça», a analysé le coach Vladimir Ruzicic, dépité. Les Riviera Lakers ont fini par s’incliner dans le derby chablaisien face à Monthey-Chablais sur le score de 80-91. Les Vaudois disposent désormais d’une semaine de pause pour corriger ces détails qui leur coûtent si cher. (Le Matin)