Zoé Claessens n’en garde jamais sous la pédale

«Pour gagner, il faut faire preuve d’explosivité, de vélocité et d’une technique infaillible sur les sauts.» Zoé Claessens vient de livrer les secrets de son succès. La BMXeuse de Villars-sous-Yens est en train de vivre une saison de rêve. Il y a trois semaines, la gymnasienne de 17 ans est revenue des Mondiaux de Bakou avec l’argent autour du cou. «Pour être franche, je visais le titre, commente l’athlète de 174 cm. Mais je suis tout de même très satisfaite de cette deuxième place.» Rien d’étonnant à ce que Zoé Claessens ait faim de victoires: n’occupe-t-elle pas le rang de numéro un mondiale de la catégorie juniors (17-18 ans)?

Également leader du classement de la Coupe d’Europe avec six succès en autant de participations, la «Tornade» du BMX Club d’Échichens n’en garde jamais sous la pédale. «Ce sport procure beaucoup d’adrénaline. J’aime particulièrement la vitesse et l’enchaînement des sauts. Cela commence sur la grille de départ, où la concentration est intense. Cet instant est primordial car une course ne dure qu’une trentaine de secondes. Interdiction de se rater. Si on veut se qualifier pour le tour suivant, il faut impérativement se hisser parmi les quatre premiers.»

La vélocité est la force de Zoé Claessens. Mais elle ne fait pas tout. «Il faut être «propre» sur les bosses, reprend-elle. Si on en «tape» une, on perd toute notre vitesse» Celle-ci peut atteindre 55 km/h chez les filles.

«Les pistes sont partout différentes. Mais elle parvient à s’adapter rapidement à toutes les circonstances»

Intrépide, Zoé Claessens n’a jamais peur sur la grille de départ. Même quand la butte culmine à une hauteur de 8 mètres et qu’il faut plonger à pleine vitesse dans le vide. «C’est l’une de ses grandes qualités, souligne Vincent Claessens. Les pistes sont partout différentes. Mais elle parvient à s’adapter rapidement à toutes les circonstances.» Le papa de Zoé sait de quoi il parle, lui qui est un pionnier de ce sport en Suisse. Créateur du club d’Échichens qu’il a présidé pendant quinze ans, ce vice-champion du monde en titre en cinquante ans et plus cumule les casquettes. Responsable actuel de la piste d’Échichens et patron du Team Claessens’Kids, il a notamment participé aux Mondiaux de 1983. L’inventeur de Kid’Sleep, un réveil pour bambins, vendu à près de 1 million d’exemplaires, a inoculé le virus à cinq de ses enfants. Une seule, sur six, a préféré la danse.

Dans la fratrie, Zoé est sans doute celle qui a le plus de potentiel. Et pourtant rien n’était joué d’avance. «Dans une de ses premières courses, elle avait terminé dernière, 20 mètres derrière tout le monde, se souvient Vincent Claessens. Mais elle avait la banane jusqu’aux oreilles.» Aujourd’hui encore, la jeune fille arbore le même sourire Pepsodent, heureuse de vivre pleinement sa passion.

Cap sur les JOJ

Son rang de numéro un mondiale devrait lui permettre de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, en octobre prochain. C’est aussi à cette période que commenceront les qualifications pour les JO de Tokyo. Où la Suisse devrait décrocher un ou deux tickets. Malgré son jeune âge, Zoé pourrait être éligible si elle continue sa progression. Un autre signe de son potentiel: ce printemps, elle a obtenu une 9e place en Coupe du monde, chez les élites. La Vaudoise de 17 ans sait qu’elle a encore une grande marge de progression. Notamment sur le plan physique. Pour poursuivre son rêve, elle travaille fort sans brûler les étapes.

En attendant l’Argentine et le Japon, Zoé Claessens vise un titre national sur «sa» piste d’Échichens, lors des Championnats de Suisse de samedi. Spectacle garanti! (24 heures)