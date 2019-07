À la Freddie’s Night, on porte la moustache et les chevilles couinent

Tout commence dans la joie par une moustache offerte avec le dossard. Sous la statue du leader du groupe Queen, les participants à la Freddie’s Night prennent des selfies avec leurs bacchantes factices. Le ton est donné. Et, lorsqu’un DJ habillé à la Freddie Mercury lance le trail de 15 km au son de «We Will Rock You», les coureurs frappent dans les mains au rythme de l’air créé en 1977 par Brian May, puis font une ola.

L’euphorie gagne et l’ambiance festive nous ferait presque oublier qu’il s’agit d’une épreuve exigeante.

Vient alors le départ. Au sortir du marché couvert de Montreux, quelques mètres à plat font croire aux plus naïfs que la course sera agréable. La réalité reprend tout de suite le dessus, au gré des côtes qui se succèdent. «Vous verrez, la montée est assez technique», nous avait confié Diego Pazos, star de l’ultratrail en Suisse, vainqueur notamment à l’Eiger.

Le bitume fait place aux cailloux, aux racines, aux marches en béton, aux sentiers de boue. La grimpette surplombe le Léman et la Tour d’Ivoire, alors que le soleil se couche. Superbe! Puis la cité de la Riviera joue les groupies en faisant scintiller ses lumières, comme des fans allumeraient leur portable (ou leur briquet pour les nostalgiques) lors d’un slow du groupe britannique. Mais le rythme de «We Will Rock You» commence à retentir dans nos artères, le souffle se fait court et la suite de la course n’est motivée que par une pensée: terminer au plus vite cette procession ascensionnelle de 700 m de dénivelé sur 5 km.

Un vœu qui s’apparente à celui d’un frileux qui monte dans un grand huit, dont la nacelle grimpe encore et encore. À ce moment, on ne pense qu’à une chose: redescendre, sans se douter que ce sera encore pire que la montée.

Dans la nuit éclairée uniquement par les lampes frontales, le clair-obscur casse la profondeur. On glisse sur les cailloux rendus humides par les récentes averses. Et on révise mentalement l’orthographe de «We Will «Roc» You». Les semelles surfent sur les racines. Les chevilles se tordent au moins une demi-douzaine de fois dans les gorges du Chaudron, et les genoux couinent comme le groupe du même nom. On comprend enfin pourquoi les organisateurs ont pensé à Freddie Mercury pour ce parcours nocturne qui demande mille et une attentions.

Troisième dans sa catégorie, Caroline Ulrich n’a pour sa part connu aucun problème sur ce tracé. Elle qui est venue préparer Sierre-Zinal. «Il y a une montée sympa, une descente technique et, en plus, c’est à côté de chez moi: autant d’arguments pour y participer!» énumère la Boélande, qui n’a pas porté la moustache. Au contraire de son frère Florian (3e également), venu pour s’amuser et battre son temps de l’an dernier. Récompense ultime pour la plupart des 1500 participants du Festival (dont un tiers à la Freddie’s Night): les félicitations de Diego Pazos à l’arrivée. «Cela me tient à cœur», raconte l’organisateur, qui s’est employé, affichant plus de 25 000 pas à la fin de la journée, sans avoir couru.

Femme à moustache

La formule des courses accessibles à tous (de 6 à 55 km) et des concerts (groupe cover de Queen, Pat Burgener…) a attiré des concurrents provenant du monde entier (40% d’étrangers). Parmi eux, Laurence Bibet, de Savoie, qui a porté la moustache tout au long du trail et même au-delà. «Je suis une fan de Queen et je vais la garder tant qu’elle collera, quitte à me rendre au boulot avec, rigole-t-elle. Je travaille dans l’immobilier, il faudra que les clients s’habituent à mon nouveau look!»