Les ambitions olympiques suisses passent par Berlin

Les championnats du monde de Berlin ont une importance capitale pour les pistards suisses. Dès mercredi, ils seront dix à vouloir composter leur ticket pour les JO de Tokyo. Parmi eux, quatre Vaudois: Léna Mettraux, Robin Froidevaux, Théry Schir et Cyrille Thièry.

Ces épreuves berlinoises arrivent en fin de processus de qualification olympique. Un classement établi sur les deux dernières saisons comprenant trois Coupes du monde, les championnats d’Europe et les Mondiaux.

«Il s’agit de notre dernière possibilité de nous qualifier pour les Jeux», atteste Léna Mettraux. La sociétaire du VC Échallens fait équipe avec l’Argovienne Aline Seitz dans l’épreuve de Madison. Pour les deux jeunes femmes la donne est simple. Elles sont actuellement 9es du classement. Or seules les huit premières pourront s’élancer sur la piste tokyoïte, le 7 août. Elles devront impérativement se classer cinq places devant les Ukrainiennes. Léna Mettraux y croit dur comme fer. «Je suis en forme, dit la Challensoise de 21 ans. J’ai fait une bonne préparation depuis début janvier. Je suis allée aux Canaries pour m’entraîner. Avec Aline, on a tout fait pour être au sommet, à l’occasion de ces Mondiaux.» Depuis la fin novembre, Léna Mettraux a trouvé des conditions d’entraînement parfaites dans le cadre de l’école de recrues pour sportifs. «Cela me permet de me consacrer entièrement au vélo et à la récupération. Pas besoin de me déplacer ou de me soucier de mes études.»

«Avec Aline Seitz, on a tout fait pour être au sommet à l’occasion de ces Mondiaux» Léna Mettraux 21 ans

Robin Froidevaux est lui aussi en pleine forme. Avec ses complices de poursuite, il se trouve à quelques coups de pédales du Japon. À 21 ans, l’ancien spécialiste de BMX pourrait fêter une première qualification olympique dès mercredi. Actuellement 7es du classement, les Suisses doivent eux aussi figurer dans le top 8 pour obtenir leur sésame. «L’Allemagne nous talonne et la France pourrait encore nous passer devant, en théorie. Mais pour cela, il faudrait que les Français nous précèdent et que sept autres formations s’intercalent entre nous.» Sauf accident, les protégés de Daniel Gisiger pourront sereinement envisager de passer leur été dans l’Empire du Soleil levant. D’autant plus qu’il n’y a que treize formations au départ des Mondiaux.

En plus, une telle qualification offrirait automatiquement à la Suisse une place pour le Madison. En l’occurrence, à l’équipe composée de Théry Schir et de Robin Froidevaux.

Un quatuor en feu

Mais l’objectif olympique n’est pas tout. Si la délégation à croix blanche se déplace à Berlin, c’est aussi pour viser des médailles mondiales. Le quatuor suisse est prêt à performer. En moins d’un an, il a abaissé son record national de cinq secondes. Il a même remporté une Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, en décembre, avec un chrono de 3’49”982. Réussir un podium mondial n’est donc pas illusoire. «Pour cela, il faudra régater avec les meilleures nations que sont le Danemark, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne», note Robin Froidevaux.

À suivre dès mercredi à 14 h 55.