Bavois prend un bon point aux M 21 du FC Sion

De nombreux ingrédients étaient réunis pour que le FC Bavois passe un samedi difficile: un adversaire invaincu à domicile, l’absence de son meilleur buteur, Adrian Alvarez (légèrement blessé), ou encore une réserve sédunoise renforcée par plusieurs joueurs de la première équipe en face, dont le gardien Anton Mitryushkin et l’attaquant Baltazar. Dans le stade de Saint-Germain considéré comme l’un des mieux équipés en Valais, la sensation que la citadelle valaisanne resterait imprenable se confirme rapidement. Inoffensifs lors de la première mi-temps, les Bavoisans ont en effet passé leur temps à défendre. «Ils nous ont mis en difficulté avec leur système en losange», explique le gardien Robin Enrico. Le dernier rempart, auteur de nombreuses parades, et très bon parleur pour organiser sa défense, a fait le malheur des Valaisans. «Si je crie autant pendant un match comme aujourd’hui, ce n’est pas bon signe. Cela signifie que l’on subit le jeu», tient-il à préciser.

Sous les yeux de Constantin

Le chronomètre démarre avec une minute de retard après la pause. Ce n’est en revanche pas le cas des Nord-Vaudois qui réussissent parfaitement leur retour des vestiaires en marquant rapidement par Demiri, sur un service parfait de Dangubic. Les hommes de Bekim Uka ont ensuite plusieurs possibilités de doubler l’avantage qu’ils ne parviennent pas à concrétiser. Et c’est finalement au moment où on n’attend plus une réaction de l’équipe locale – sous le regard de Christian Constantin qui avait fait le déplacement – que Baltazar croise parfaitement son tir pour l’égalisation. La fin de rencontre devient alors cauchemardesque pour les visiteurs. Leur latte tremble et les occasions pleuvent, mais Bavois a tenu bon. «On a réalisé un mini-hold-up», s’exclame Robin Enrico. Peu importe finalement. La série se prolonge et c’est bien cela l’essentiel puisqu’elle permet également de laisser son adversaire du jour à distance au classement. La prochaine semaine d’entraînements des Bavoisans sera accompagnée d’un match amical contre le FC Lausanne-Sport mardi soir aux Peupliers, avant la réception de Brühl, samedi, pour la suite du championnat de Promotion League.