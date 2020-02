C’est la ruée sur Payerne

Les 10 km de Payerne ont le vent en poupe. Alors que la plupart des autres épreuves vivent un tassement de leur participation, la course organisée dimanche par le Centre athlétique broyard devrait battre son record d’affluence. «Dix jours avant la course, nous avions déjà 1000 inscrits, soit 50% de plus que l’année dernière à la même époque», se félicite Ruedi Gloor, président du comité d’organisation. La course devrait aisément dépasser la précédente marque de 1372 athlètes.

Une situation qui ne s’explique pas que par son prix souvenir original (un morceau de gruyère). «La course s’établit gentiment dans le calendrier et la date est favorable, admet Ruedi Gloor. Nous arrivons juste après la pause hivernale. Il s’agit d’une bonne préparation avant Kerzers et les semi-marathons.»

Avant tout populaire – 90% des participants – l’épreuve payernoise est aussi reconnue pour son parcours roulant. En 2017, Fabienne Schlumpf avait établi le record de Suisse en 32’08’’. Un temps qu’elle avait abaissé plus tard de sept secondes et que la Zurichoise avait chatouillé l’an dernier (32’03’’). «Fabienne est inscrite et elle devrait faire son retour chez nous, après onze mois de pause», indique l’organisateur. La vice-championne d’Europe de Berlin sur 3000 m steeple avait été victime d’une fracture de stress.

Chez les messieurs, l’Aiglon Maxime Fluri sera présent dans la cité de la reine Berthe. Le triathlète de 20 ans, champion vaudois de cross, a notamment réussi 56’00’’ lors du dernier Morat-Fribourg. «Ses principaux adversaires seront Lukas Marti et Jérémy Schouwey», note Ruedi Gloor. Parviendront-ils à descendre au-dessous des trente minutes? Le parcours plat, en huit, le long de la Broye pourrait leur permettre d’y parvenir.