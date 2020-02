Les champions se testent à Payerne

L’exploit du week-end est à mettre à l’actif de Max Studer. Le Soleurois de 24ans a enlevé les 10km de Payerne en 30’00’’4, après avoir passé douze heures dans un avion.

«Je suis revenu samedi de trois semaines en Afrique du Sud, où nous étions en camp avec l’équipe de Suisse, explique le champion d’Europe M23 de triathlon. Finalement, ces 10km étaient une bonne façon de récupérer! J’ai décidé de m’inscrire à la dernière minute, pour tester ma forme. Comme j’étais devant durant toute la course, j’ai pu imposer mon rythme. Je voulais descendre sous les 30 minutes. J’ai tout donné, mais avec le vent je n’ai juste pas réussi.»

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’agissait de sa première participation à une course populaire sur cette distance. «Lors des triathlons, je cours les 10 derniers kilomètres entre 30 et 31minutes. Prochainement, je vais chercher une qualification pour les JO. Cela commencera dans dix jours, avec une épreuve WTS à Abu Dhabi.»

Le triathlète vaudois Adrien Briffod était lui aussi aligné à Payerne. Il a même remporté à cette occasion le titre vaudois du 10 km sur route, en 30’56’’.

«Mon but était de passer sous les 31 minutes. Ça fait six semaines que je m’entraîne à fond. Je ressens un peu de fatigue. Surtout que j’ai commencé un protocole d’acclimatation à la chaleur. Chaque jour, je fais deux heures de vélo ou de course à pied par 35 degrés avec 50% d’humidité. Depuis ce week-end, on a même rajouté de l’altitude (2400 mètres). On va commencer cette semaine à mettre de l’intensité pour préparer Abu Dhabi. Cela va m’aider pour cette course, la plus importante de l’année. C’est celle qui va révéler, dans l’équipe de Suisse, qui est en forme pour les Jeux.»

Habituée de Payerne, Fabienne Schlumpf a quant à elle effectué son retour après onze mois sans compétition (34’29’’). Victime d’une fracture de stress à un pied, la vice-championne d’Europe du 3000 m steeple et du cross n’a été battue que par Chiara Scherrer. «Je m’entraîne de nouveau seulement depuis cinq semaines, précise la Zurichoise. Le chrono n’était pas si important. Les sensations étaient bonnes. Faire mon retour à Payerne comptait beaucoup pour moi. C’est une de mes courses favorites. J’aime l’ambiance, l’organisation.»

Record de participation

Des paroles qui raviront Ruedi Gloor, président de l’organisation. Surtout que cette épreuve a établi son record de participation. «Il y a 12 ans, au moment de créer ces 10 km , nous espérions atteindre un jour les 1000 inscrits, se souvient-il. Un palier que nous avons atteint il y a trois ans.» Dimanche, ils étaient 1796 inscrits, soit 424 de plus que le précédent record. Ce qui représente une augmentation supérieure à 30%.

«Les populaires restent largement majoritaires avec 90%, rappelle Ruedi Gloor. Ce qui me touche aussi, c’est que des champions comme Max Studer et Adrien Briffod soient venus. Je ne savais même pas qu’ils étaient là, avant le départ. Et en plus, ils ont payé leur inscription. Alors que certains athlètes qui courent les 10 km en 37 minutes me demandent parfois si je peux les inviter.»

Autre sujet de satisfaction pour le Centre athlétique broyard (CAB): le titre de championne vaudoise décroché par Fiona Héritier, une de ses représentantes. «C’est sympa de remporter le titre dans une épreuve organisée par mon club. C’est un accomplissement pour toutes les heures passées à l’entraînement.»