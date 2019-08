Chez les Mollet, on participe à la Fête fédérale de père en fils

Parmi les autres lutteurs, Ivan Mollet ne passe pas inaperçu. Généralement, il est le seul à lutter tout de blanc vêtu. «Une particularité que je dois à mon passé de gymnaste, explique le Boyard de 26 ans. À l’origine, la lutte était un affrontement entre les bergers, porteurs de chemises, et les gymnastes de la ville, habillés de blanc.» Une tradition que le Chablaisien a conservée.

Chez les Mollet, tout s’articule autour des ronds de sciure et autres culottes de jute. Et le principal responsable en est Thomas, le papa, lequel a participé à cinq Fêtes fédérales. «Mon parrain était l’Obmann fédéral, c’est-à-dire la personne la plus influente de ce milieu, raconte-t-il. Je suis venu de Soleure à 19 ans pour travailler dans une exploitation agricole à Roche. Avant cela, je perdais toujours. Et comme je soulevais tous les jours des brouettes et des charrues de 160 kg, j’ai pris de la force et je me suis mis à gagner.»

56'500 spectateurs

Thomas Mollet n’a pas connu le succès que dans les combats. Grâce à la lutte, il a aussi rencontré son épouse. Le couple aura trois enfants, dont deux fils lutteurs, Ivan et Adrian. «Notre papa nous a pris avec lui quand on avait 6 ans, et depuis nous n’avons plus décroché», explique le premier. Entre les deux frangins, une émulation est née. Si bien que les deux Mollet se sont mis dans la tête de viser une participation à la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (23-25 août).

Malheureusement, Adrian s’est luxé un genou en lutte libre, en septembre dernier. Après avoir subi deux interventions chirurgicales, la Faculté lui a interdit de reprendre son sport.

Ivan a en revanche gagné le droit de figurer parmi les trente Romands de la fête. Il se retrouvera ainsi parmi les 280 lutteurs présents à Zoug. Ses principaux atouts? «Son mental, sa force et sa stabilité, estime Adrian Mollet. Il est aussi doté d’un bon ressenti durant les passes. En revanche, il est parfois un peu lent.»

Ce week-end, l’athlète d’Ollon sera confronté aux meilleurs éléments de Suisse. Qui plus est, dans une arène chauffée à blanc par 56'500 spectateurs. «Il y a de quoi déstabiliser un lutteur, atteste Thomas Mollet qui regardera la fête depuis le carré VIP, en sa qualité de vice-président de l’assemblée des députés à la Fédération suisse. Lors de la Fête fédérale en 1998, j’ai fait tomber un roi de la lutte, devant 40'000 spectateurs, au Wankdorf. Lorsque le public a réagi d’un seul homme, cela a fait trembler tout mon corps.»

Ivan espère lui aussi ressentir de pareilles émotions, en Suisse centrale. «Plus je prendrai un adversaire fort, plus je serai content. J’y vais avant tout pour l’expérience. La Fête fédérale, c’est comme les JO, mais tous les trois ans. Je ne me mets pas d’objectif comptable. Je veux être combatif, me donner à fond à chaque combat et chercher la qualité, sans subir trop de pression négative.»

Une pression que ne lui met en tout cas pas son paternel, toujours bienveillant. «On se la met tout seul, assure le lutteur de 26 ans. De toute façon, je sais que je n’arriverai pas à égaler son nombre de participations à la Fête fédérale.»

Laver le linge sale en famille

Aujourd’hui encore, le père et le fils s’affrontent pour le plaisir. «Neuf fois sur dix, je gagne, mais de temps en temps, j’y passe, mon père a encore une bonne technique», admet Ivan Mollet. Ce qu’il a pris de son papa? «Le ventre!» vanne immédiatement Adrian. La mise en boîte est en effet le deuxième sport le plus pratiqué dans la famille. Ainsi, quand on demande à Ivan pourquoi il est passé de l’aïkido à la lutte suisse, son amie Delphine répond, l’air faussement fâché: «Parce que l’aïkido, c’était trop facile pour la lessive. Il n’y avait pas de copeaux…»

Inutile de préciser qui dans le couple s’occupe du linge sale.