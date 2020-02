Coronavirus: Lausanne au secours de Pékin?

À un peu plus de deux mois de SportAccord, nul ne sait si le plus grand congrès du sport mondial pourra se tenir comme prévu à Pékin, du 19 au 24 avril. La faute au risque d’épidémie qui plane sur la Chine.

Contactés jeudi, les organisateurs de ce sommet nous ont renvoyés au communiqué de leur président, Raffaele Chiulli, datant d’une semaine. «SportAccord surveille la situation et nous suivons les recommandations fournies par les autorités chinoises, l’OMS et les responsables de la santé du monde entier, indique le dirigeant. Nous sommes également attentifs aux recommandations sur les restrictions de voyage imposées par les compagnies aériennes et les gouvernements.»

Sauver le congrès

À Lausanne, les Services des sports de la Ville et du Canton sont dans les starting-blocks et étudient la possibilité de sauver le congrès. «La principale difficulté est financière, explique Patrice Iseli, chef du Service des sports. Une candidature coûte de l’argent non budgété. Mais notre intérêt est vif. Lausanne est la ville où se trouvent de nombreuses fédérations. Nous impliquer dans cet événement fait du sens. C’est dans notre ADN.»

«Nous impliquer dans cet événement fait du sens. C’est dans notre ADN» Patrice Iseli, chef du Service des sports de Lausanne

Quand l’Asie éternue, c’est Lausanne qui se remonte les manches pour jouer les pompiers de service. En 2016 déjà, la capitale olympique avait remplacé un pays du Golfe pour cet événement qui attire quelque 2000 personnes (fédérations internationales, détenteurs de droits, médias, etc). «Aucune décision formelle n’a été prise à ce jour, reprend Patrice Iseli, mais les organisateurs seront certainement contraints de délocaliser. De notre côté, nous évaluons la situation et prendrons notre décision d’ici à la semaine prochaine.»

Si elle est candidate, la Ville devra mettre des infrastructures en place, assurer un soutien financier (il se montait à quelques centaines de milliers de francs en 2016) et Lausanne Tourisme devra trouver des chambres d’hôtel.

Par rapport à 2016, la situation est toutefois plus complexe. «Nous avions eu six mois pour nous préparer, se souvient le chef du sport lausannois. Là, nous n’aurions que deux mois.»