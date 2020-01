Deux instits grands favoris du Cross de Lausanne

De la boue, des obstacles, des contours serrés. Tous les ingrédients d’un bon cross seront réunis, samedi du côté du parc Bourget. Le Cross de Lausanne accueillera quelque 600 amateurs de course à pied. Le parcours de 1 km empruntant le bord du lac et les bosquets sera répété entre 3 et 8 reprises, selon la catégorie.

Le corps enseignant vaudois sera bien représenté dans l’épreuve des élites dames (6 tours) et messieurs (8 tours), puisque les deux enseignants et marathoniens Laura Hrebec (2h39’ sur les 42,195 km) et François Leboeuf (2h23’) seront les principales têtes d’affiche de cette édition. Hormis l’aspect compétition, les organisateurs cherchent à populariser cette forme de course à pied. «L’ambiance est sympa et il y a du monde dans toutes les catégorie d’âge, atteste Alain Berguerand, président du comité. La preuve, neuf personnes sont déjà inscrites chez les plus de 70 ans. En plus, il s’agit d’une préparation idéale pour la saison de running. Cela permet de renforcer les chevilles et les muscles. Ce n’est pas une course où il faut aller vite à tout prix. On peut aussi admirer la beauté du lac et du parc Bourget.»

Les coureurs populaires, dames et messieurs, devront réaliser respectivement cinq et sept boucles. Les inscriptions sont possibles sur place et les chaussures à relief vivement conseillées!

Notez que cette année, les titres de champions vaudois ne seront pas attribué à l’issue de l’épreuve. «Nous alternons chaque année avec le Cross de la Riviera», explique Alain Berguerand. Quant aux titres nationaux, ils seront distribués à Farvagny, le 7 mars. En six ans, ce sera la 4e fois que les Championnats de Suisse auront lieu en Suisse romande.