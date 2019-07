Double médaillé, il défile devant Poutine à Minsk

Dimanche, le stade Dinamo de Minsk était plein à craquer, lors de la cérémonie de clôture des Jeux européens. Parmi les 22 000 spectateurs, des chefs d’États, comme Vladimir Poutine, figuraient dans la tribune officielle. Devant ce public, les athlètes défilaient, comme aux JO, avec leur porte-drapeau respectif. Pour la délégation suisse, cet honneur est revenu au Vaudois Robin Froidevaux. Le jeune homme de 20 ans a été choisi par Swiss Olympic en raison de ses performances de choix durant les dix jours de compétition.

Le pistard de Saint-Saphorin-sur-Morges a vécu des émotions fortes en Biélorussie, en montant deux fois sur le podium. «Nous nous savions capables de gagner une médaille en poursuite, raconte-t-il. Mais revenir avec le bronze et le record de Suisse (3’54”210), c’est encore plus beau. D’autant plus que la saison sur piste est terminée depuis mars et que nous n’avions qu’une semaine d’entraînement dans les jambes.» Seul regret: celui de ne pas avoir réussi le record en demi-finale, ce qui aurait permis au quatuor helvétique d’assurer la médaille d’argent.

Un bémol que Robin Froidevaux a rapidement effacé de sa mémoire en remportant l’or du madison, en compagnie de l’expérimenté Tristan Marguet. Une véritable sensation pour ce duo qui n’avait jamais fait équipe auparavant! «Gagner était juste incroyable, estime Froidevaux. On venait de finir la poursuite et on sentait que ça se passerait bien. Mais de là à remporter l’or… Il s’agit de mon plus beau souvenir.»

Vu de Suisse, difficile de jauger la valeur de ces médailles. «C’est un peu compliqué, admet le cycliste de La Côte. Il manquait la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France. Toutefois, le niveau était élevé. Nous y sommes allés dans le but d’apprendre et observer, un an avant les Jeux de Tokyo. C’était des mini-JO, avec moins d’athlètes (4000 contre plus de 11 000 à Rio, en 2016). Selon Théry Schir, avec qui je partageais ma chambre, l’ambiance était assez similaire aux Jeux olympiques.»

Cap sur Gent

Sitôt la cérémonie de clôture terminée, le double médaillé de Minsk a rejoint Granges pour un camp d’entraînement. «Nous avons eu la journée de mardi pour nous reposer, mais nous serons déjà sur les vélos mercredi. Nous nous rendrons la semaine prochaine aux championnats d’Europe U23 à Gent, en Belgique.»

En attendant des vacances bien méritées, Robin Froidevaux peut aborder ses prochaines échéances avec la certitude d’être dans une forme olympique. (24 heures)