L’éthique des sportifs à l’épreuve du sponsoring

Chaque année, en Suisse, le surpoids coûte à la société 8 milliards de francs. Si l’on empilait des billets de 1000 francs les uns sur les autres, cela représenterait une tour de 2,4 km de haut.

Les principaux responsables de ce gâchis sont la sédentarité et la malnutrition. Ainsi, les collectivités ont mis en place des mesures et des activités pour faire bouger la population. Un mécanisme qui nécessite un financement à la fois public (via les impôts) et privé (sponsoring).

Mais est-il acceptable que des marques de boissons sucrées ou de fast-food financent des manifestations sportives? Faut-il se pincer le nez, refuser, ou accepter cette association en gardant un œil critique?

En octobre 2018, Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal de la Ville de Fribourg et directeur du Service des sports est informé par un de ses collaborateurs que des terrains de football de la Ville sont réservés par un club pour organiser les finales de la Coca-Cola Junior League. «Je me suis alors demandé s’il était juste de lier l’image de notre ville à un sponsor local, national ou international, raconte l’élu. Comment trouver une règle qui ne soit pas arbitraire? Personnellement, je ressens aussi un malaise de dire à des enfants «Faites du foot et buvez des boissons hypersucrées». Mais peut-être que mon successeur aura une autre idée. Je me suis dit que je devais m’éloigner de mon propre jugement et essayer d’avoir une règle plus générale.»

Sensibilités différentes

Depuis, toute manifestation ou événement sportif nécessitant l’utilisation du domaine public et privé ou d’installations communales doit faire l’objet d’un rapport au Conseil communal (ndlr: l’Exécutif dans le canton de Fribourg) pour approbation à partir du moment où le nom d’un sponsor à caractère purement commercial est inclus dans le nom de l’événement. «Ainsi, c’est le collège qui prendra la décision d’accepter ou non. Et pas seulement un élu», ajoute Pierre-Olivier Nobs.

À Lausanne, on a accueilli plusieurs fois des événements sponsorisés par Red Bull, autre boisson sucrée, qui contient de la taurine et de la caféine. Mais ce n’est pas plus le naming que les conséquences écologiques qui ont animé les débats. «Nous devrions avoir en septembre le Red Bull Flugtag, observe Patrice Iseli, chef du Service des sports. Pour l’heure, personne n’a indiqué vouloir interdire la manifestation à cause du nom.»

L’interprétation et la sensibilité de chacun sont différentes en termes de liberté et d’éthique. Où se situe la limite? «Si une marque de cigarettes ou d’alcool proposait un événement, on réagirait tout de suite, assure Patrice Iseli. Fixer des limites? Il faudrait alors établir une liste des produits tolérés et défendus. Mais ça deviendrait délicat. Il ne faut pas oublier que le sport a besoin de partenaires. Ceux-ci font partie intégrante du système. Ce serait assez schizophrénique de refuser à Lausanne, capitale olympique, une manifestation sponsorisée par Coca-Cola, alors que cette boisson est partenaire du CIO.»

Et que dire de la firme INEOS, active dans la pétrochimie et qui a investi 1 milliard dans le gaz de schiste? Cette multinationale est devenue propriétaire du Lausanne-Sport en 2017. «À partir du moment où INEOS est propriétaire du LS, il devient notre partenaire naturel, souligne Patrice Iseli. Il s’agit d’une société respectable, qui a pignon sur rue. Elle a certes beaucoup d’argent, mais elle s’engage dans le sport à une époque où il est compliqué de trouver du sponsoring.»

Au LHC, des partenaires comme McDonald’s ou Cardinal font partie des partenaires. «Les matches de hockey sont une fête, un moment de convivialité, et certains ingrédients (la bière ou les frites, par exemple…) en font partie intégrante mais pas du tout exclusive», indique la direction du LHC. Au sujet de l’image véhiculée par certaines marques: «Nous n’avons pas pour rôle de porter un jugement arbitraire ou moral sur les activités de nos partenaires, dont nous vérifions évidemment, avant de nous engager avec eux, qu’ils respectent les lois en vigueur et qu’ils aient envers notre communauté un engagement sincère. Nous nous concentrons sur notre propre responsabilité sociale et environnementale.»

Les partenariats d’un athlète, d’un club ou d’une ville en disent long sur chacun. À l’instar de Fanny Smith. La championne du monde et médaillée olympique de ski-cross est soutenue par une vingtaine d’entités. Dont la boisson qui donne des ailes. «J’assume totalement ce partenaire, répond la Villardoue. Je bois du Red Bull avant chaque compétition. Ça me donne le coup de fouet dont j’ai besoin. De façon plus générale, la marque fait évoluer le sport et elle est très investie dans ce domaine.» Et sur les ingrédients? «Un Red Bull ne contient pas plus de caféine qu’un café, ni plus de sucre qu’un jus d’orange ou de pomme. Il ne faut juste pas en abuser.»

«Un réel besoin»

Le critère de Fanny Smith pour conclure un partenariat est le produit lui-même. «Mon éthique primera toujours sur l’argent, dit-elle. Il faut que je puisse m’identifier. Il m’est arrivé de ne pas m’associer à une marque car elle ne me correspondait pas.» «Il doit y avoir une adéquation entre sa personnalité et le sponsor potentiel, confirme Béatrice Montserrat, responsable du programme Together for Gold de McDonald’s. Cela n’aurait aucun sens pour un sportif qui ferait du prosélytisme dans le véganisme de s’associer à une marque dont le métier de base est d’offrir des hamburgers.»

La marque aux arches d’or s’investit dans l’accompagnement de jeunes espoirs via l’Aide sportive suisse. En cinq ans, l’entreprise et ses 48 franchisés ont soutenu 373 athlètes de 11 à 36 ans en Suisse, dont 116 en Suisse romande. Pour un total supérieur à 2 millions de francs.

«Nous allons aider là où il y a un réel besoin, fait remarquer Béatrice Montserrat. Le but est bien entendu de véhiculer une image positive. Mais il s’agit avant tout d’un engagement à moyen ou à long terme. Dans le milieu, les jeunes savent que McDonald’s est prêt à aider. Et la cote de sympathie est là.»