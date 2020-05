La fuite des talents se poursuit au LUC

Double champion de Suisse en titre, Lausanne va devoir repartir de zéro ou presque la saison prochaine. Le LUC a perdu cinq de ses sept titulaires. Karim Zerika a en effet annoncé qu’il quittait Dorigny. Le central de 23 ans s’était imposé comme une pièce essentiel du schéma de l’entraîneur Max Giaccardi.

Une équipe à reconstruire

«Après trois années intenses et deux titres de champion de Suisse, j’ai senti qu’il était temps pour moi d’aller chercher un nouveau défi, a confié l’un des meilleurs espoirs du volleyball suisse. Je tiens à remercier le club et les supporters pour ces beaux moments. A bientôt!» Le Lausannois n’a pas encore précisé le nom de sa nouvelle équipe mais des contacts sont en cours avec le rival lémanique: Chênois.

Ce printemps, le LUC était qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse et restait toujours en course pour défendre son titre national. Giaccardi devra construire une nouvelle équipe pour la saison 2020-2021. Outre Zerika, les Universitaires ont déjà perdu Stevanovic, Hohne, Jokela et Del Valle. Le capitaine Adrien Prével devrait être fidèle au poste du côté de Dorigny.