Genolier-Begnins se projette déjà vers l’avenir

La plus belle «remuntada» de ces finales vaudoises a été l’œuvre de Genolier-Begnins. Battue 2-0 à Pully une semaine plus tôt, l’équipe coachée par Virgile Joly a arraché sa promotion en 2e ligue inter sur ses terres, grâce à un péremptoire 3-0, dimanche. «Mes joueurs ont réalisé un petit exploit face à un excellent adversaire, souligne l’entraîneur de GB. Avec un peu de recul, je crois que nous pouvons tous être très heureux et fiers d’avoir non seulement réussi à retourner une situation très compliquée mais aussi d’avoir accompli un parcours presque parfait, cette saison.» Pour finalement fêter un retour en 2e ligue inter – douze mois seulement après l’avoir quittée – qui n’était pourtant pas l’objectif fixé, l’été passé. «Après une relégation, il est toujours difficile de vite rebondir, assure celui qui avait repris les rênes de l’équipe en juillet dernier. Raison pour laquelle nous avions comme ambition de figurer sur le podium. Un objectif qui a ensuite été revu à la hausse à Noël, après une très belle première partie de championnat.»

Un match électrique

Mais de là à imaginer un tel épilogue, il y avait encore un grand pas que l’équipe de La Côte a pourtant franchi au terme d’un dernier acte électrique où les cartons ont souvent pris l’air (9 avertissements et une expulsion). «C’était un vrai match de finales comme on les aime, sourit Virgile Joly. Mais après le dernier coup de sifflet de l’arbitre, tout le monde s’est quitté en se serrant la main.»

Certains avec la mine déconfite et d’autres en pleine euphorie. Comme il se doit dans ce type de rencontres couperets. Ces fins de saison amères, on les connaît bien du côté de GB. Et personne ne veut en revivre une, le printemps prochain. «Cette équipe a beaucoup de qualités, résume Virgile Joly. Pour faire bonne figure à l’étage supérieur, nous n’aurons besoin que de deux ou trois bons renforts et, surtout, d’un petit changement au niveau de l’implication individuelle. Je fais, là, allusion à ce manque d’assiduité qui nous avait coûté le maintien la saison précédente. En 2e ligue inter, on ne pourra plus se permettre de sauter des entraînements pour des raisons futiles ou de partir en week-end pendant le championnat. Et si mes joueurs font preuve d’un peu plus de sérieux à ce niveau, je suis convaincu que tout ira bien car, une fois sur le terrain, l’état d’esprit que montre au quotidien mon groupe est tout simplement remarquable.» (24 heures)