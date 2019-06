Honoré par un 9e dan, Kazuhiro Mikami touche à l’excellence

L’événement est exceptionnel. Samedi, le Maître de judo Kazuhiro Mikami recevra à Berne, en présence de l’ambassadeur du Japon, son 9e dan. En Suisse, seul le Jurassien Éric Haenni a atteint ce grade. Mais celui qui a instruit plus de 10 000 judokas vaudois pourrait devenir le seul à faire valider ce 9e dan par le Kodokan, l’école référence du judo mondial. Il faut en effet patienter vingt ans depuis l’attribution du 8e pour être éligible. Or, Kazuhiro Mikami a obtenu ce grade en novembre 1999. Il pourrait être promu dès cet automne.

Une immense fierté

«J’aimerais beaucoup me rendre au Japon pour recevoir ce 9e dan. Ce serait plus émotionnel quede l’obtenir par la poste!» commente avec un zeste d’humour l’intéressé. Pour l’entraîneur de Bottens, né à Hakodate, sur l’île d’Hokkaido, cette récompense représente une immense fierté. «Ce 9e dan couronne et honore toute ma carrière d’entraîneur», dit-il. Cet amateur de sumo et de vin (il a gagné le Concours Jean-Louis!) vit en Suisse depuis 1966. Il fêtera en septembre son 80e anniversaire. Parmi les judokas qu’il a conseillés, trois personnalités vaudoises racontent leur Maître.

«Je considère Kazuhiro Mikami comme mon deuxième papa.

Jacqueline de Quattro, conseillère d’État

Je m’entraîne avec lui depuis 1975. C’est un très grand monsieur, un modèle d’efficacité et de modestie. Jamais il ne se mettra en avant. Lors d’un championnat national de kata que nous avions remporté avec ma partenaire, il n’a pas dit un mot sur notre parcours! Si bien qu’au vestiaire, on ne savait pas trop comment réagir. Lors des entraînements qui ont suivi, il n’a pas fait la moindre allusion à notre succès. Ce n’est qu’à l’occasion d’une petite fête où il avait apporté des sushis qu’il nous a félicitées. Nous avons dû attendre quatre mois. Autant dire que nous avons encore plus apprécié le compliment. Nous étions fières comme des paons! Maître Mikami vous fait rechercher l’excellence par vous-même. Plutôt que d’offrir le poisson sur un plateau, il préfère vous apprendre comment pêcher. À ce propos, j’ai reçu une sacrée leçon de vie au cours d’un entraînement. Je devais faire un Uchi-mata à un adversaire à qui je rendais bien 20 cm et 30 kg. Il était ceinture noire et moi ceinture bleue. Comme je n’arrivais pas à passer cette prise, j’ai demandé à Maître Mikami de me montrer comment je devais m’y prendre.

Au lieu de ça, il m’a dit: «Toi montrer.» Et à chaque fois que j’échouais, il me disait: «Refais.» J’avais 17 ans et plus je m’y employais, moins j’y arrivais. Cela a duré longtemps et au bout d’un moment, il m’a envoyée à la douche. Pas fière, je lui ai dit: «Maître, je ne comprends rien au judo.» Il a rétorqué: «Oui, c’est vrai.» Puis il s’est lancé dans une explication. «Toi essayer 99 fois. Si toi réussir une fois, toi pouvoir gagner.» Il s’agit là d’un des meilleurs conseils que j’ai reçus dans ma vie.» (24 heures)