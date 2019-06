Le smartphone aux orties, on joue en famille

Et si on envoyait son téléphone portable aux orties? C’est ce que proposent les organisateurs des Panathlon Family Games, le temps d’une journée à vivre en famille. Dimanche, à Vidy, le stade Pierre-de-Coubertin et ses environs seront dédiés à la pratique de 32 activités aussi variées que l’escalade, le footgolf, l’équitation, l’ultimate frisbee ou encore le cheerleading (pom-pom girls).

Inutile de sortir le porte-monnaie, toutes ces activités sont gratuites et dispensées par des moniteurs chevronnés, provenant de clubs de la région. Il suffit de s’inscrire sur place (de 9h à 17h) et de faire poinçonner les activités pratiquées. Une solution astucieuse qui permet de réduire les files.

L’idée de cette journée est de faire découvrir des activités au plus grand nombre et d’inciter la population à bouger. «L’an dernier, entre les enfants et les parents, 6500 personnes étaient présentes sur le site», se souvient Pierre Scheidegger, ancien champion national d’athlétisme et membre de l’organisation.

Principale curiosité cette année: la mise en place d’une patinoire. En plein mois de juin? Rassurez-vous, il s’agit d’un revêtement en dur prêté par la commune de Montreux. Qui sait, des futurs joueurs du LHC découvriront peut-être le hockey sur glace lors de cette journée? (24 heures)