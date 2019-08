Magistral, Lausanne se reprend et file en quart

Le Team Lausanne a montré du caractère et du cœur, vendredi, lors de l’étape du World Tour qui se déroule dans la capitale olympique. Gilles Martin, Westher Molteni, Natan Jurkovitz et Marco Lehmann se sont qualifiés pour les quarts de finale, grâce à un match maîtrisé de bout en bout, face à Lyon. Les Lausannois ont même mené de 9 points à moins d’une minute de la fin, avant de s’imposer finalement sur le score de 19-14.

«Nous ne pouvions tout simplement pas disparaître de «notre» tournoi, dès la phase de poules», estime Westher Molteni. Plus tôt dans la journée, le doute avait quelque peu envahi la place Centrale, après la défaite sur le buzzer (17-16), subie face à Harlem. Profitant de quelques maladresses des New-Yorkais, les Vaudois avaient dans un premier temps profité de l’aubaine pour prendre le large. Si bien qu’à la mi-match ils menaient de six unités (10-4). Avant de s’effondrer.

Un crève-cœur qui n’a pas été du goût de Gilles Martin. «On pensait que nous avions pris de l’expérience. Malheureusement, nous n’avons pas été capables de gérer correctement la fin de cette partie. Nous avions la dernière possession et nous avons commis l’erreur de tirer, alors qu’il ne reste que 12 secondes. Le genre de détails qui font la différence entre une équipe moyenne et une grande équipe. Et sur le coup, nous avons montré que nous n’étions pas une grande équipe.»

Le Team Lausanne a ainsi eu quatre heures pour transformer sa frustration en énergie positive. Une situation pas simple à gérer. «Après cette désillusion, nous nous sommes remobilisés, en se disant que chaque match devait être abordé comme une finale», confie Westher Molteni. Arrivés sur le parquet comme des morts de faim, les locaux se sont déchaînés. Lyon – également défait d’un point face à Harlem – n’a rien vu venir et n’a jamais semblé en position de revenir à la hauteur de son adversaire.

Ainsi, samedi, dès 16 h, la formation suisse se frottera aux Serbes de Liman, troisièmes mondiaux. «Notre défaite initiale nous complique la vie, observe Gilles Martin. En arrivant à Lausanne, notre objectif était un top 4. Si nous ne passons pas les quarts, cet objectif ne sera pas atteint.» Westher Molteni voit pour sa part les choses avec philosophie. «Cette défaite nous a peut-être fait du bien. Elle nous a montré que même en menant 10-4, une équipe peut s’incliner. Face à Liman, nous serons concentrés de bout en bout. Nous savons ce qui nous attend. La clé? Ne pas leur donner trop de tirs primés.»

Quatorzièmes de la hiérarchie mondiale, les Lausannois devront créer l’exploit pour continuer l’aventure. Avec les encouragements de leur public, tout est possible. Ils l’ont déjà prouvé l’an dernier en atteignant les demi-finales et en 2017, où ils avaient rejoint la finale.