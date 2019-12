Nyon cueille sa première victoire à domicile

Sevrés de succès depuis le 12 octobre dernier (victoire sur Swiss Central), les joueurs de La Côte n’ont pas laissé passer l’occasion de lever les bras au ciel pour la deuxième fois de la saison, qui plus est devant leur public. Il était temps, car ce dernier se faisait de plus en plus en rare. En perte de vitesse depuis un certain nombre de semaines, Pully Lausanne était une victime toute désignée.

La vérité oblige cependant à dire que les deux équipes étaient encore au coude à coude en toute fin de rencontre. Les Foxes menaient même d’un point (72-71) à 56 secondes de la sirène finale, suite à un panier primé de Lucas Pythoud. Alain Attallah a alors pris un temps mort qui a eu l’effet escompté. Maleye N’Doye (39 ans!) a tout d’abord expédiéun tir victorieux derrière l’arc, avant que Kevin Mickle ne scelle le score via un lancer-franc. Le BBC Nyon doit surtout une fière chandelle à Juan Cabot Simarro. Auteur de 16 pts en un peu plus de 22 minutes, soit le double de sa moyenne habituelle (8,7 pts), l’ancien joueur de Meyrin Basket (poste 3,4) a enchanté le public dans le dernier quart, dont il a disputé l’intégralité. Le Madrilène a inscrit 14 des 24 derniers points de son équipe, avec, notamment, un 3 sur 3 à plus de 6m25 du panier adverse.

«Juan est un joueur intelligent, a ajouté Alain Attallah à l’issue de la rencontre. Lui et Maleye ont le feu vert pour les tirs à trois points, parce qu’ils savent ne pas prendre les mauvais shoots.»

Reste à régler le problème de la surabondance des postes 4. Trop souvent contraint d’aligner quatre intérieurs et un meneur, Alain Attallah sait que son équipe manque alors de mobilité.

C’était bien sûr la soupe à la grimace du côté des Foxes. «Il faut que certains joueurs arrêtent de se regarder le nombril, a commenté Randoald Dessarzin, un brin amer. On ne voit pas de progression. Après un début de championnat où on a pris quelques équipes au bon moment, en ne jouant pas forcément bien, nos Américains ont cru que le championnat suisse était facile.»

A eux de forcer leur talent samedi prochain aux Galeries du Rivage, dans un nouveau derby qui s’annonce explosif.