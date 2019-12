Nyon renvoie sa superstar pour faire progresser son équipe

Un petit tour et puis s’en va. Arrivé cet été, Jordan Stevens n’aura disputé que quatre matches de LNA avec Nyon. Cela ne l’a pas empêché de flamber. Avec près de 24 points de moyenne, le meneur américain occupait la tête du classement des meilleurs marqueurs du championnat. Le 30 octobre, sous l’impulsion de l’entraîneur Alain Atallah, le club vaudois a décidé de mettre un terme à son contrat. Un choix surprenant, encore plus venant d’un promu. «Il n’y aura pas de relégation en fin de saison, donc c’est sûr que c’est plus facile de prendre cette décision. Mais je pense qu’on l’aurait prise quoi qu’il arrive», assure le président nyonnais, Xavier Paredes.

Il y avait des tensions

La situation devenait intenable. En cause: l’individualisme de Stevens sur le parquet. «Jordan a un talent offensif indéniable. Il est capable de scorer n’importe quand et de n’importe où. Le truc, c’est qu’avant, il ne jouait pas dans des équipes disciplinées, explique Alain Atallah. Donc il prenait le ballon et allait marquer tout seul. Les autres étaient démotivés car ils lui passaient la balle et ne la revoyaient plus.» Le capitaine, William Van Rooij, confirme : «On a eu une baisse d’intensité constante, de la frustration. Des tensions sont apparues. Quand tu défends dix fois et qu’en contre-attaque tu ne touches pas le ballon, à la onzième tu te demandes si cela vaut le coup de faire les efforts.»

Nyon souhaitait revenir à ses fondamentaux: le jeu collectif et la confiance accordée à ses joueurs locaux. «Avec Jordan, on aurait peut-être remporté quelques matches supplémentaires. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le plus important pour nous. Ce qui nous importe, c’est de faire progresser nos jeunes et le club», affirme Xavier Paredes. «Je préfère gagner moins mais rester fidèle à nos valeurs», abonde Alain Atallah. Avant de poursuivre : «Personne n’est irremplaçable ici.» Illustration de cette philosophie: sur les quatorze éléments de l’effectif actuel, dix étaient déjà présents la saison passée. Neuf sont Suisses et sept sont issus de la formation nyonnaise.

600 fans de moyenne

À travers cette identité locale sur le terrain, le club cherche à se rendre attractif auprès du public et des partenaires économiques de la région. «On n’aura jamais un budget de 1,5 million de francs suisses (ndlr: celui de Nyon s’élève à 480'000 francs). C’est important d’être cohérent avec ce qu’on est. Stratégiquement, on doit se démarquer pour se rapprocher de Genève et de Fribourg», confie Xavier Paredes. Les fruits de cette réflexion sont déjà visibles: la quasi-totalité des sponsors provient du district de Nyon. Et avec pas loin de 600 spectateurs de moyenne par rencontre, le Rocher est l’une des salles de LNA affichant le meilleur taux de remplissage cette saison.

Depuis la fin de la collaboration avec sa star, Nyon a enchaîné quatre matches. Quatre défaites, mais l’équipe a retrouvé de l’allant. «Déjà, on voit davantage le ballon, rigole William Van Rooij. On joue mieux, on met plus d’intensité. On est plus impliqué aux entraînements.»

Le chemin le plus dur

Toutefois, la transition n’a pas été facile à assurer. «Le départ de Jordan n’est pas le facteur unique de notre redressement, on s’est tous remis en question, assume le capitaine. C’était notre meilleur scoreur, il fallait se répartir ses points pour combler ce manque. Cela nous a obligés à prendre nos responsabilités.» «On a choisi le chemin le plus difficile. On a dû changer tous nos systèmes de jeu, qui étaient basés sur lui», conclut pour sa part Alain Atallah.

Dans un championnat où toutes les équipes sont à la recherche de la perle rare, celle qui les fera passer un palier, le club vaudois a privilégié l’option du long terme. Risquée, mais si elle se révèle payante, le mérite n’en sera que plus grand.