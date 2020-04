Saison annulée dès la Promotion League

Le comité central de l'Association Suisse de Football a décidé jeudi, lors d'une conférence téléphonique, d'annuler les championnats et coupes de la saison 2019/2020 actuellement suspendus, exceptés la Raiffeisen Super League, la Brack.ch Challenge League et l’Helvetia Coupe Suisse, et de ne pas procéder à un classement pour ces championnats. De fait, il n'y aura donc ni promotion ni relégation. Chiasso, bon dernier de Challenge League, est donc sauvé et Yverdon, leader de Promotion League, ne pourra pas monter.

Développement suit.