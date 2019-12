Six Vaudois vivront leur rêve de JOJ à domicile

Ils s’appellent Noah, Thibault, Fantin, Thibe, Caroline et Eliot. Ils seront six Vaudois parmi les 1880 athlètes qui se produiront sur les différents sites des Jeux olympiques de la jeunesse, du 9 au 22 janvier. Tous ont reçu la confirmation mardi de leur participation à Lausanne 2020. Ainsi, 112 Suisses ont été retenus (56 filles et 56 garçons), tous âgés de 14 à 18 ans. C’est 64 de plus qu’aux derniers Jeux de Lillehammer, en 2016, et 86 de plus que lors de la première édition qui s’était déroulée à Innsbruck, en 2012.

Thibault Métraux (short-track) a appris la nouvelle via son smartphone, en plein cours. «Normalement, on n’a pas trop le droit de l’utiliser, mais la situation était un peu exceptionnelle, dit-il. Être sélectionné m’a fait comme un petit pincement au cœur. Ça fait quatre ans qu’on travaille pour ça.» Le Leysenoud de 17 ans sera accompagné par sa coéquipière du Lausanne Short Track, Alexia Turunen (Savièse). Un autre patineur vaudois se produira sur la Lausanne Skating Arena (ex-Malley 2.0). Il s’agit de Noah Bodenstein (15 ans) de La Conversion-sur-Lutry. Le multiple champion de Suisse de patinage artistique aura la chance de se retrouver face à un nombreux public.

«La Lausanne Skating Arena affiche déjà un taux d’occupation de 80%, annonce Ian Logan, directeur général de Lausanne 2020. Cela signifie qu’il y aura au moins 4000 spectateurs à chaque session. En revanche, il est plus compliqué de prédire les chiffres liés aux compétitions se déroulant à l’extérieur. Mais je suis hyperconfiant. Il y aura assurément plus de monde que lors d’un championnat du monde juniors.» Et qu’à Lillehammer, lors des JOJ 2016, où le public était clairsemé.

Les spécialistes de ski-alpinisme Thibe Deseyn (16 ans, de Leysin) et la quadruple championne du monde Caroline Ulrich (17 ans, de LaTour-de-Peilz) retrouveront le dénivelé des parcours de Villars, là où les deux jeunes femmes avaient grimpé sur les podiums des Mondiaux, l’hiver dernier. «Rééditer l’exploit et gagner aux JOJ serait formidable, estime Caroline Ulrich. Pour moi, ces Jeux sont plus importants encore qu’un championnat du monde, car on ne peut y participer qu’une seule fois. Et je pense que le niveau sera encore plus élevé.»

Une telle manifestation aura forcément un impact sur la carrière de ces talents. «Ils vont vivre l’expérience du multisports, rappelle Ian Logan. Jusqu’à maintenant, la plupart n’ont participé qu’à des épreuves nationales, parfois des compétitions internationales. Cette fois, ils vont goûter au rêve olympique, voir les anneaux partout. Ils vont aussi parfaire leur éducation d’athlète en logeant au village olympique. Leurs voisins de chambre seront des biathlètes ou des skieurs alpins venus de toute la planète. Ils assisteront à des cours de nutrition ou de gestion des médias.»

Une chance que le skieur freestyle Fantin Ciompi veut saisir. «Ces JOJ, ce sont un rêve qui se réalise, assure-t-il. Je savais que mon nom était déjà sur une short list mais ça fait quelque chose de recevoir la confirmation. Cela fait deux ou trois ans que j’en parle sans arrêt. C’était vraiment un objectif pour moi. C’est incroyable d’avoir un tel événement à côté de chez soi. En habitant Ollon, j’ai appris à skier à Leysin. J’y skie depuis que je suis tout petit. En plus, ils ont construit un nouveau snowpark qui est magnifique. Je le connais par cœur. Cela sera peut-être un petit avantage d’être dans un endroit que je connais bien, où je me sens à l’aise.»

Élève en 2e année du sport-études d’Engelberg, le Boyard de 17 ans se retrouvera avec le snowboardeur du Sentier Eliot Golay (16 ans), lui aussi élève du même établissement. «Honnêtement, je ne pensais pas être sélectionné, raconte le Combier. Je me suis blessé il y a exactement six semaines à une cheville. Cette sélection est donc inattendue pour moi. D’autant plus que, cette année, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J’ai rejoint le programme de sport-études à Engelberg. J’ai dû m’habituer à la langue, à l’internat et cette nouvelle vie. J’ai dû assumer les heures de travail et de déplacements en train. Mais je suis super-heureux de ce choix de vie. Mon rêve, c’est de pouvoir vivre un jour du snowboard, d’intégrer la Coupe du monde et pourquoi pas de vivre les grands JO une fois.»

En attendant, ces athlètes auront le bonheur de vivre des instants uniques qu’ils partageront avec leur famille, leurs amis et un public acquis à leur cause. Les avantage de vivre des Jeux à domicile.