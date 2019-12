Timea Bacsinszky (voir la vidéo ci-dessous) a été 9e joueuse mondiale, médaillée olympique et demi-finaliste de Roland-Garros. Depuis samedi soir, la joueuse de tennis a une nouvelle ligne à inscrire sur son CV. Celle de coureuse à pied. «C’est la première fois de ma vie que je participe à une course populaire, raconte la Lausannoise. Jusqu’ici, ça ne jouait jamais avec mon programme. Mais cette fois, je me suis jetée à l’eau.»

Elle ne croyait pas si bien dire car pour son baptême de running, l’ambassadrice des JOJ a été arrosée par la pluie. En plus de courir dans le froid et dans la nuit, elle s’est aussi confrontée au parcours accidenté de la vieille ville lausannoise. «Dans ma vie, j’ai rarement choisi la facilité. Cette course me correspond bien. Parfois, je me suis demandée si je n’allais pas marcher, mais mon caractère de guerrière a alors pris le dessus.»

D’autres personnalités ont foulé les pavés de la capitale olympique, parmi les populaires. À l’instar de l’ultratrailer Diego Pazos ou du volleyeur Adrien Prével, top-scorer du LUC, qui est venu courir à la sortie du vestiaire (victoire du LUC 3-0 contre Schönenwerd).

Parmi les élites, le Français de Versoix Brice Morisseau a remporté l’épreuve, bouclant les huit tours de 900 m en 23’20’’. Chez les dames, Sandra Annen-Lamard (voir la vidéo ci-dessous) a fait cavalier seul (28’16’’) dans une catégorie aux rangs clairsemés, où seulement neuf (!) athlètes ont été classées.

D’ailleurs, il ne s’agit pas du seul crève-cœur de cette édition, rebaptisée exceptionnellement «2020 Run», en hommage aux Jeux olympiques de la jeunesse. La participation a été plus confidentielle que d’ordinaire. L’épreuve, qui clôture la saison de nombreux coureurs vaudois, n’a rassemblé que 3000 adeptes. Bien loin des 5000 inscrits de 2016 ou même des 3900 de l’an dernier.

Moins de Pères Noël

La météo défavorable de ces derniers jours, la course Titzé de Sion qui se déroulait simultanément, ou encore un tassement général de la participation à ce type de rendez-vous peut expliquer cette érosion. Phénomène plus inquiétant: même la course déguisée, dite des «Pères Noël», qui ne nécessite aucun entraînement, connaît un déclin. Elle a enregistré 539 inscrits, alors qu’on en comptait plus de 2000 lors de l’édition record.

«Au niveau des élites, notre politique est de ne pas offrir de primes, comme c’est le cas à Sion, explique Julien Echenard, coordinateur de l’événement lausannois. Pour le confort de chacun, nous avons créé cette année une course réservée aux plus aguerris, sous forme de corrida, c’est-à-dire de boucles dans la ville. L’idée est venue de coureurs chevronnés qui nous disaient qu’ils étaient parfois désolés de devoir pousser les populaires pour se frayer un chemin, lorsque ces derniers se faisaient rattraper un tour.» Et le coordinateur de nuancer: «Trois mille personnes qui viennent courir un 14 décembre, sous la pluie, cela reste un score plus qu’honorable.» Il en demeure que les organisateurs devront rivaliser d’ingéniosité à l’avenir s’ils veulent inverser la tendance.