«Aller chercher la coupe le soir, pour moi c’était un calvaire»

Il était une fois un petit montagnard parti une paire de skis sur l'épaule, devenu un très grand champion, une légende vivante qui cultive la discrétion. À Val-d’Isère, on l’appelait «Toutoune». Plus de septante ans plus tard, Jean-Claude Killy sourit. «À l’époque, j’étais gringalet, timide, réservé, se souvient-il. J’étais si discret que cela m’ennuyait de gagner des courses car il fallait aller chercher la coupe, le soir, sur la scène. Et ça, c’était un calvaire!» Et des épreuves de ski, «Toutoune» en a remporté beaucoup! Or, une fois sur la piste, c’était son truc, sa vie, sa raison d’être. «C’était ma seule manière de m’exprimer, je n’en avais pas beaucoup d’autres!» En grandissant, avec le temps, celui qui a croisé les plus grands de ce monde s’est bien rattrapé. «Mais je reste un grand timide», assure cet homme d’affaires qu’on a rencontré ce jeudi matin dans les locaux de la RTS à Genève.

L’occasion pour l’ancien membre du CIO, organisateur des JO d’Albertville, patron du Tour de France et du Paris-Dakar de nous présenter son recueil illustré qui retrace magnifiquement sa carrière (3 titres olympiques, 7 titres mondiaux, 6 Globes de cristal, 15 succès en Coupe du monde) de la Tarentaise à Cologny.

Jean-Claude Killy, êtes-vous toujours domicilié à Genève?

Cela fait cinquante-deux ans que je suis à Cologny, toujours dans la même maison où j’ai élevé mes trois enfants. Si l’augmentation de la circulation a considérablement modifié le profil de la ville, je reste très attaché aux grands symboles comme les bateaux à vapeur. Pour moi, ça, c’est Genève. La discrétion des Suisses et cette espèce d’accueil distancié et respectueux me conviennent très bien.

On a entendu que vous aviez du sang suisse, c’est vrai?

Mes quatre grands-parents sont, pour trois d’entre eux, d’origine suisse: un grand-père de Stein am Rhein, un autre de Toffental et une grand-mère de Saint-Aubin, alors que le quatrième était Belge. Mon père était Suisse mais comme il était pilote de chasse et qu’il voulait voler contre le fascisme, il a décidé de demander le passeport français en 1937. Du coup je suis né en France…

Quel est votre secret pour rester, à 75 ans, aussi en forme que Bernhard Russi?

Je ne sais pas si j’ai la classe de Russi, qui est de loin le meilleur architecte de piste que j’ai connu, mais j’essaie de m’entretenir physiquement car je sens le déclin arriver. J’ai un raisonnement simple: sur une journée de 24 heures, on peut tous donner 30 minutes à un entretien physique, et c’est ce que je fais, trois ou quatre fois par semaine, avec un rameur. Comme j’ai arrêté de skier depuis longtemps, je vais aussi souvent marcher autour du lac.

Quel est l’athlète que vous admirez le plus aujourd’hui?

Monsieur Ski? C’est Marcel Hirscher, bien sûr. Il est d’une solidité avec un centre de gravité très bas qui lui donne une puissance du bassin phénoménale pour guider et contrôler ses skis. Par son organisation et son travail, il livre des performances éblouissantes.

Et du côté féminin?

J’adore la manière de skier de Tessa Worley qui a une capacité de découpe colossale.

Vous qui avez été patron du Tour de France durant neuf ans, quand vous voyez Armstrong ou Froome devant vous, comment réagissez-vous?

Ça me déglingue! Ce n’est pas forcément le dopage qui me dérange, mais la tricherie. Si des coureurs veulent se faire sauter le foie on s’en fout, mais le premier résultat du dopage, c’est le vol. Non seulement vous trichez mais vous volez les autres de leurs résultats et ça c’est insupportable.

Durant votre carrière, en dévalant les pistes sans filets avez-vous joué avec votre vie?

Je me souviens d’une année à Kitzbühel où un gars qui skiait devant moi a disparu. Dans les années 60, on s’entraînait tous ensemble, comme on voulait, souvent cinq de front avec les quatre autres descendeurs français. Le malheureux avait glissé dans un petit ruisseau gelé et s’était tué. Il y a eu d’autres décès ensuite. Je ne dis pas que c’est un sport moins dangereux aujourd’hui, mais comme la Formule 1 il y a moins d’accidents.

Combien de fois avez-vous gagné au Lauberhorn et sur la Streif?

Une fois la descente au Lauberhorn et sur la Streif, mais aussi trois fois le slalom ainsi que le combiné de Kitzbühel et encore une fois le slalom et le combiné à Wengen. Le combiné était important à l'époque. Aujourd'hui il n'y en aura plus, ça me rend malade.

Que retenez-vous de votre carrière que ce soit sur les skis ou après comme dirigeant?

Je ne suis pas atteint de nostalgie. Je me suis toujours appliqué à regarder devant, en essayant de retenir les leçons. Mais je garde tout de même de bons souvenirs de mes Paris-Dakar où j'ai été responsable pendant neuf ans. Même si, lors du succès de Luc Alphand, j'avais pris un bouchon de champagne dans l'oeil au moment où on a voulu, nous les deux skieurs, faire la photo sur le capot. Après, il y a eu Liège-Bastogne-Liège, le Tour, les Jeux d'Alberville et les Mondiaux de Val d'Isère avant de racheter le Marathon de Paris sans oublier les JO de Turin et de Sotchi.

Vous avez été très engagé lors des JO de Sotchi, ceux d’un Poutine très décrié. Comment avez-vous vécu ces moments?

Malheureusement, ces attaques sur Poutine étaient tellement violentes que cela a gommé la reconnaissance de ces Jeux qui auraient dû être bien supérieurs. Les Russes se sont donnés à fond. Avec Poutine, qui est devenu, comme René Fasel, un ami, on a aussi élevé des léopards pour les réintroduire dans le Caucase, où je suis allé une vingtaine de fois. C’est le plus bel animal que j’aie jamais vu. On en a déjà relâché cinq, dont le premier s’appelait Killy. J’en suis très fier!

Et vous jouez encore avec Poutine au hockey sur glace?

Non mais j’avais beaucoup apprécié ce moment avec lui. Je me mets toujours dans son équipe, comme ça je suis sûr de gagner. Poutine est brillant, drôle, fou de sport, aimant chanter et jouer du piano. J’ai la conviction que c’est un homme bien et vous ne me ferez pas dire autre chose. A part ça, si je n’avais pas été skieur peut-être que j’aurais pu devenir un hockeyeur. Nous avions aussi une bonne équipe à Val-d’Isère. De toute manière, j’aurais pu pratiquer n’importe quel sport. Si ma famille était restée en Alsace, j’aurais certainement été un lutteur ou un joueur de tennis.

Regrettez-vous le refus des Valaisans par rapport aux Jeux 2026?

J’avais déjà beaucoup regretté que Sion ne soit pas choisi en 2006 car c’était une très belle proposition. Comme je regrette que la Suisse n’ose pas se lancer aujourd’hui. Je pense que c’est surtout un manque d’information, de connaissances des rouages. Sotchi a fait un profit de 130 millions de dollars. Après, il y a d’autres budgets, notamment pour la construction de routes. Pour les infrastructures, Sion aurait pu utiliser la piste de bob de Saint-Moritz. Il ne restait pas grand-chose à bâtir. Je trouve dommage la frilosité des Suisses car je suis convaincu qu’il y a les moyens d’organiser les JO sans souffrance financière quand on a les bonnes personnes au bon endroit et qu’on se fait aider par le CIO. J’espère que les Lausannois sauront tirer parti des Jeux olympiques de la jeunesse au niveau pédagogique pour aller encore plus loin un jour, même si Sion serait la meilleure candidature.

Les gens craignent aussi le réchauffement climatique. Ça vous inquiète, vous?

Bien sûr, il faut en tenir compte, c’est apparemment un réel problème et il faut tout faire pour l’amoindrir, en commençant par utiliser les transports publics, ce que les Suisses savent très bien faire.

Après ce livre collector, pensez-vous déjà à une suite au cinéma, à un rôle d'acteur?

Mais j'ai déjà tourné un film! «Ski Riders», en 1971, réalisé par Vittorio De Sica, avec notamment Lino Ventura. C’était mon heure de gloire même si ce court métrage n'a pas connu un succès retentissant. Il existe encore une autre réalisation, «Copper Mountain» avec Jim Carrey en 1983, avec le même état d'esprit. J'ai également trouvé des images des 24 Heures du Mans. ainsi que ma période de pilote d'hélicoptère dans mon grenier.

Jean-Claude Killy, que peut-on vous souhaiter?

Ramer encore un peu et vendre ce livre car c’est pour la bonne cause. Cela permettra d’aider des gamins à faire du ski car c’est cher. J’ai aussi envie de me battre contre le harcèlement sexuel dans le sport. C’est une abomination, dont personne ou presque ne s’occupe. Il y a des sportifs qui ont loupé une carrière à cause de ça. Et des gens qui exercent une autorité totalement indue et ça me révolte. Moi j’ai rencontré des bonnes personnes au bon moment qui m’ont donné ma chance et confiance, et ce n’est pas le cas de tout le monde.

(nxp)