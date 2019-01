Beat Feuz encore frustré sur la Streif

Le Suisse de 31 ans ne sera pas le digne successeur de Didier Cuche, dernier Helvète à l’avoir emporté sur la mythique Streif en 2012. Du moins cette année... A l’instar de ce qu’il s’était passé la semaine dernière dans l’Oberland bernois, Beat Feuz a été vaincu d’un souffle par un des autres cadors de la discipline. A Wengen, c’est Vincent Kriechmayr qui l’avait battu de 14 centièmes. Ce vendredi, Dominik Paris l’a dominé de deux dixièmes. Rageant.

Les deux hommes ont été à la lutte sur l’intégralité du parcours. Mais c’est l’Italien, parti quelques minutes après l’Helvète, qui a fini par faire la différence dans l’ultime traverse et sur l’interminable schuss final. Paris et Feuz étaient simplement sur une autre planète cette année, même si l’Autrichien Otmar Striedinger, 3e, a profité du soleil qui a fait son apparition pour compléter le podium avec son dossard 27. Innerhofer est 4e à 0’’93 et ensuite, entre les 5e et 11e places, sept coureurs (Thomsen, Ferstl, Reichelt, Mayer, Clarey, Théaux et Sejersted) se sont «empilés» en 21 centièmes.

Les autres Suisses en lice n’ont pas réussi à dompter le monstre. Mauro Caviezel a lâché plus de deux secondes. Niels Hintermann et Gilles Roulin, eux, sont à environ trois secondes. Feuz se consolera quelque peu en regardant le classement général de la descente, où il fait le trou. Le Bernois a désormais cent longueurs d’avance sur le vainqueur du jour, dans l’optique du gain du petit globe. (nxp)