Bösch sacré champion du monde

Fabian Bösch a décroché la médaille d'or des Mondiaux de Park City (Utah) samedi soir. L'Obwaldien a survolé le premier concours de Big Air organisé lors de championnats du monde élite. Déjà sacré en slopestyle en 2015, il fête son deuxième titre mondial à tout juste 21 ans.

Fabian Bösch was just unstoppable on Saturday night as he went for his career's second FIS World Championships gold medal, this time claiming the top spot in the big air event at Utah 2019 #utahworlds2019 #bigair pic.twitter.com/OiPYDLLiic