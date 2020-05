«C’est un grand monsieur du ski qui s’en est allé»

«Jacques était un grand passionné»

«Punaise, vous me l'apprenez! Mince, ce n’était pas qu’un entraîneur, mais surtout un mordu, un grand passionné, convaincu par ce qu’il faisait. On ne trouve pas cette qualité chez tout le monde. C’était quelqu’un d’humain, de très abordable, avec lequel on pouvait discuter. Je l’ai énormément apprécié. Cela me fait vraiment tout drôle de savoir que je ne le reverrai plus. Là, je me dis qu’on doit profiter de chaque instant, du peu de temps qu’on est par là sur cette terre.»

«Je suis vraiment triste»

«Quand je courais encore, il était entraîneur assistant. Je ne travaillais pas directement avec lui. Mais de savoir qu’il est mort ainsi, je suis choquée, vraiment triste. Je l'avais rencontrée dernièrement, il allait tellement bien...»

«Il faut vraiment profiter de la vie»

«J’ai entendu cette nouvelle il y a quelques minutes, je ne sais pas quoi vous dire, je suis encore sous le choc. C’est incroyable. Jacques? Il était pourtant si bien physiquement. Pour l’avoir bien connu dans ma carrière, je lui dois beaucoup. C’était une personne très positive, toujours à fond dans tout ce qu’il faisait. Je n’ai que des bonnes choses à dire sur lui, ses enfants et Erika. Je me dis aujourd’hui qu’il faut vraiment profiter de la vie.»

«Il m’est même arrivé de jouer au hockey avec lui»

«Je ne l’ai jamais eu comme entraîneur mais nous nous sommes souvent croisés sur les pistes à Saas Fee quand il s’occupait de son camp avec Erika Hess. Il m’est même arrivé de jouer au hockey avec lui à Châtel-St-Denis quand nous étions aux Paccots. Mais pour moi c’était surtout le mari d’Erika et le papa de Marco. Quelqu'un de toujours positif.»

«C’était quelqu’un de dévoué»

«Je ne garde que de bons souvenirs de lui. C’est moi qui l'avais engagé à la Fédération en qualité de préparateur physique. Il a effectué cette tâche durant deux ans mais comme il était très intéressé par le ski, que c'était un bon skieur, fin technicien, il est devenu entraîneur, avec les femmes dans un premier temps puis avec les hommes. J’ai vécu de belles années avec lui. C’était quelqu’un de très consciencieux, de dévoué, d’engagé, qui avait surtout un très bon feeling avec les athlètes. C’était une personne très humaine qui ne s'appuyait pas sur des chiffres ou des ordinateurs comme c'est le cas aujourd’hui. Il était très ambitieux, exigeant, cherchant toujours à faire au mieux, avec des skieurs de qualité qui pouvaient et devaient gagner. Il avait des petits soucis cardiaques mais il faisait encore beaucoup de sports et énormément de ski. On se voyait entre deux à trois fois par an dans des manifestations. Il y a deux ans, j'avais été invité pour ses 30 ans de mariage avec Erika à Blonay.»

«C’était un grand monsieur, l'un des plus grands»

«Jacques, c’était Jacques, une grande personnalité, un des plus grands entraîneurs qu’on a eu en Suisse, avec Jean-Pierre Fournier et Didier Bonvin. J’avais appris à le connaître lorsque je travaillais avec son fils. On se dit que cela n'arrive qu'aux autres. Jacques s'occupait magnifiquement de la relève comme j'avais pu le constater lors des camps Erika Hess. Alors oui, je savais qu’il avait des soucis cardiaques quand il m'avait demandé il y a deux ans d’accompagner Marco sur les glaciers car lui ne pouvait plus y monter. J’ai beaucoup appris avec lui, c’était quelqu’un d'exceptionnel, incontournable dans notre pays. Tout ce qu’il a mis en place avec Erika pour les jeunes c'est absolument génial. C’était un grand monsieur, l'un des plus grands. Comme je l’ai écrit à Erika, il y a des jours où le ciel nous tombe sur la tête, la vie est injuste. Merci pour son charisme. Il va nous manquer énormément.»

«Nous avons partagé énormément de beaux moments»

«Je l’ai surtout connu dans les camps qu’il organisait. Nous passions tous les étés et les automnes ensemble. Nous avons partagé énormément de beaux moments. Je me rappellerai de quelqu’un de très fort, de méticuleux, tellement professionnel et organisé. Il nous transmettait son énergie, à nous et aux jeunes. Avec Erika, ils formaient un binôme incroyable, ils se complétaient tellement bien les deux. C’est un grand monsieur du ski qui nous quitte beaucoup trop tôt. Il y avait une lumière qui pétillait dans ses yeux: c'était le virus du sport qu’il aimait partager avec tout le monde, comme ses idées, ses connaissances, son expérience. Il cherchait toujours des nouvelles choses à améliorer. Je me souviendrai encore d’une fantastique soirée que nous avons passés en mars aux Pléiades. On avait chanté, dansé, il pétait tellement le feu. Quelle saloperie de virus...»

«Je pense beaucoup à Erika et aux enfants»

«Je savais depuis quelques semaines qu’il était aux soins intensifs et que c’était compliqué. Mais quand même, c’est dur! J'avais beaucoup de contacts chaque année avec lui et Erika durant leurs camps. On se voyait régulièrement. Alors qu'on est en train de retrouver un peu de normalité, il y a ce décès qui nous touche de plein fouet. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres, aux gens en mauvaise santé. Je pense beaucoup à Erika et aux enfants. C’est d’autant plus dur dans ce deuil que ce n'était pas un accident, une longue maladie ou un coma, ils n'ont pas pu lui parler, lui dire de s'accrocher. Il était dans son lit avec un certain seuil de conscience, emprisonné dans son corps. De savoir ça, c'est vraiment traumatisant, c'est sournois. Cela rajoute encore plus de lourdeur à cette disparition. Tout le monde est très touché et on pense tous très fort à la famille.»

Christian Maillard