«Clément Noël est devenu mon idole»

En tête après la première manche, Ramon Zenhäusern a bien cru que son jour de gloire en Coupe du monde était arrivé. Mais comme l'indiquait cette banderole, déployée dans l'aire d'arrivée de Kitzbühel, «avec Clément c’est tous les jours Noël»! Une semaine après Wengen, le jeune Français a enchaîné avec la deuxième victoire de sa carrière. Le Haut-Valaisan, lui, a dû se contenter, au final, du sixième rang.

Ramon, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le second tracé?

J’ai commis deux à trois petites fautes de trop où j'étais un peu trop direct et j'ai perdu passablement de vitesse. Mais je reste content avec ma performance aujourd'hui. Sixième c'est comme l'an passé sur ce tracé. C’était une bonne expérience pour moi de m’élancer en dernière position, une première dans ma carrière. J'ai le sentiment d'avoir bien su gérer la pression. Surtout après Wengen où j'étais sorti de piste. Cela va me faire du bien de marquer des points.

Cela vous donne envie de recommencer cette expérience?

Je pense que cela va en effet me servir dans les prochaines années. C'était malgré tout assez spécial. Au début je n'étais pas nerveux. J'avais l'impression que les autres l'étaient davantage que moi. Mais à la fin, l'attente était si longue que j'ai fini par être moi aussi atteint de nervosité. Il y avait tellement de pauses entre les coureurs que je disais, «mais laissez-moi partir»!

Clément Noël n'était pas nerveux du tout, lui...

Il est très impressionnant. J'adore comme il skie. Pour moi, techniquement c'est le meilleur en Coupe du monde. Il devient une idole pour moi. Je vais beaucoup l'étudier à la vidéo.

Et mardi c'est le slalom de Schladming...

Je me réjouis d'y aller, je suis en forme, en plus en courant ce samedi nous aurons un jour de plus de récupération, c'est important. (nxp)