Cologna enlève sur le fil le mythique 50 km d'Oslo

A Holmenkollen, le quadruple champion olympique a battu au sprint le Norvégien Martin Sundby en jetant sa chaussure sur la ligne.

Il a fallu la photo-finish pour départager les deux hommes après plus de deux heures d'efforts en skating dans la Mecque du ski nordique. La troisième place est revenue au Russe Maxim Vylegzhanin à 1''1.

Après deux deuxièmes places dans cette course qui se joue dans la banlieue d'Oslo, la chance a enfin souri au Grison qui fêtera ses 32 ans dimanche. La victoire s'est jouée au millimètre et c'est grâce à un superbe jeté de jambe que Cologna a pu battre Martin Sundby.

«C'est la course individuelle de Coupe du monde la plus importante, a précisé Cologna. Il s'agissait de la dernière grande course de ma carrière que je n'avais pas gagnée. Je me suis toujours bien senti durant la course et j'ai pu me porter constamment aux avant-postes.»

Super Dario a parfaitement joué le coup tactiquement avec une petite attaque bien sentie dans la dernière montée pour virer en tête avant le sprint final. «Sundby était le plus fort sur la fin», a reconnu le skieur du Val Müstair. Plus fort oui, mais au final c'est tout de même Cologna qui a été le plus malin pour empêcher le Norvégien de réaliser le triplé dans son jardin. Une jolie revanche puisqu'en 2012, il avait cédé pour 0''6 devant Eldar Rönning. Et qu'en 2015, Sjur Röthe s'était imposé à la photo-finish.

Un 26e succès en Coupe du monde

Il s'agit de la première victoire de Cologna sur la distance, la 26e de sa carrière et la cinquième de l'hiver. «Ce fut une fantastique saison avec la victoire dans le Tour de ski et l'or olympique, a réagi Cologna. Ce 50 km de Holmenkollen était mon dernier objectif de la saison.»

Au classement général de la Coupe du monde, Cologna est revenu à 224 points d'un Johannes Klaebo largué à la 40e place sur ce 50 km. Avec quatre courses encore au programme, le Grison va sans doute tenter l'impossible, mais la bataille semble difficile avec encore un sprint au programme. Surtout que Klaebo est le maître incontesté du sprint. Le fait d'avoir ôté de son programme les courses de Lahti la semaine passée a payé pour ce 50 km, mais cela lui coûtera peut-être le Gros globe, ce qui serait son cinquième après 2009, 2011, 2012 et 2015. Le Grison essaiera au moins de repartir avec le globe de la distance.

Le deuxième Suisse au départ, Toni Livers, a pris le 33e rang. (ats/nxp)