Corinne Suter remet le couvert!

Corinne Suter a remis ça! Médaillée de bronze du Super-G mardi, la Schwytzoise de 24 ans a cette fois décroché l’argent de la descente, ce dimanche aux Mondiaux de ski alpin d’Åre. Et sans une petite erreur sitôt après le deuxième temps intermédiaire, elle aurait même pu prétendre à l’or. La victoire est allée à la tenante du titre slovène Ilka Stuhec, qui a précédé Suter de 23 centièmes de seconde au terme de cette descente raccourcie, d’une durée d’à peine plus d’une minute.

Ilka Štuhec is the 1st skier to successfully defend the ladies' downhill world title since Maria Walliser in 1987-1989. @ilkastuhec @Are2019 #are2019 #downhill @fisalpine — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 février 2019

Le podium est complété par l’Américaine Lindsey Vonn, qui n’a ainsi pas raté ses adieux au Cirque blanc. Pour la dernière course de sa carrière, alors que sa chute dans le Super-G aurait pu l’avoir crispée, la plus grande skieuse de l’histoire a osé prendre des risques et se mêler à la lutte pour la victoire. Meilleur temps après avoir franchi la ligne avec son dossard 3, elle a pu lever les bras au ciel une dernière fois. Elle n’a finalement été devancée que de 49 centièmes par Stuhec et de 26 par Suter.

Les autres Suissesses ont obtenu des places plus ou moins conformes à ce qu’elles ont montré cette saison. Lara Gut-Behrami se classe huitième (+0’’78), Joana Haehlen 16e (+1’’16) et Jasmine Flury 20e (+1’’36). Grandes favorites de l’épreuve - elles avaient gagné cinq des six descentes de Coupe du monde cette saison -, les Autrichiennes ont été battues. La meilleure d’entre elles, Stephanie Venier, échoue à la 4e place, à quatre centièmes de Lindsey Vonn. (nxp)