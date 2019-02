Daniel Yule: «J’en ai sûrement les capacités»

Vainqueur à Madonna di Campiglio (Ita) et troisième à Schladming (Aut) cet hiver, Daniel Yule figure, comme Ramon Zenhäusern, parmi les favoris de ce slalom des Mondiaux. Troisième au classement de la discipline en Coupe du monde derrière Marcel Hirscher et Clément Noël, le Valaisan a forcément la médaille dans son viseur. Mais il n’est pas le seul.

Daniel Yule, trois semaines après votre podium à Schladming, dans quelle forme êtes-vous?

Je me sens bien et je me réjouis de cette course. Cela fait passablement de temps qu’on nous en parle de ce slalom. Et c’est enfin l’heure. Vivement qu’on donne le départ du slalom le plus important de l’année.

Etes-vous prêt à aller chercher une médaille?

Lorsqu’on vient aux Mondiaux, il n’y a que les médailles qui comptent. J’en ai sûrement les capacités, mais en slalom il y a au moins dix ou quinze autres favoris qui en ont aussi les moyens.

A vous de disputer deux manches parfaites...

Sinon je ne serai pas sur le podium. A moi de donner le maximum de la première à la dernière porte, comme cet hiver où j’ai montré une très belle constance avec une victoire et un podium.

(nxp)