Daniel Yule sort de piste à Chamonix!

Déjà vainqueur de trois slaloms depuis le début de l'année (Madonna di Campiglio, Adelboden et Kitzbühel), le Valaisan Daniel Yule n'a pas réussi à confirmer à Chamonix. Meilleur temps de la première manche, il a enfourché après quelques portes sur le second tracé.

La victoire est allée au Français Clément Noël. Deuxième de la première manche à 24 centièmes de Yule, Noël a finalement devancé le surprenant Norvégien Timon Haugan (2e à 0''21 avec son dossard 33) et le non moins étonnant Autrichien Adrian Pertl (3e à 0''31 avec le dossard 37). Meilleur Suisse, Ramon Zenhäusern a terminé à la cinquième place (+0''70), alors qu'il était 7e après la première manche.

Cette élimination est d'autant plus rageante pour Yule qu'il avait un joli coup à jouer: le leader de la Coupe du monde Henrik Kristoffersen avait en effet enfourché à quelques portes de l'arrivée lors de la 1re manche. Un podium aurait permis au skieur du Val-Ferret de déloger le Norvégien et de s'emparer du dossard rouge. Au lieu de cela, il voit le Français Noël passer devant lui. Au classement général de la discipline, Kristoffersen mène toujours le bal avec 552 points, devant Noël (550), Yule (495) et Zenhäusern (323). Au classement par nations, la Suisse (6123 points) est toujours en tête devant l'Autriche (5856).

Deux autres Suisses ont pris le départ de la deuxième manche: Loïc Meillard a fini 13e (+1''59) et Reto Schmidiger 15e (+1''79). Le Genevois Tanguy Nef n'avait, lui, pas réussi à se qualifier (36e de la 1re manche, à 0''23 de la 30e place), pas plus que le Vaudois Marc Rochat et le Fribourgeois Luca Aerni, tous deux éliminés. Quant au Grison Sandro Simonet, il avait signé l'antépénultième chrono de la 1re manche (47e à 4''52).